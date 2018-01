Juan López (PA): “No es viable el cierre de la Guardería Municipal”

Con una especial atención a la situación de la Guardería Municipal, en la que en un primer lugar no ve viable su cierre, con un llamamiento a la tranquilidad de los padres, entendiendo que no hay peligro y que la seguridad esta garantizada, aunque reclama un mantenimiento anual de las instalaciones.

El portavoz Andalucista recordaba “que los desperfectos se vienen produciendo desde hace años… en el comienzo de 2018 nos encontramos que hay nuevos desperfectos… tenemos a más de 200 familias que dependen de esa guardería, que no tienen sitio donde dejar a los niños, este año hay alrededor de 200 niños, 210 el día que más, unos 180 como normal general, en otras ocasiones ha habido 300 niños… decir que esto no es nuevo,… nosotros el cierre de la guardería no lo vemos viable, nosotros no buscamos ni que los trabajadores no trabajen, ni que haya niños que no tengan donde quedarse, pero si buscamos la seguridad, queremos creer que haya sido por la seguridad, para que ese llamamiento llegase a los padres, … nosotros una vez que hemos visto los hechos y los desperfectos, hacemos un llamamiento a los padres a la tranquilidad, pueden seguir llevando a sus hijos, y que no hay peligro, creemos que no hay que dar más alboroto a este tema… no hay peligro, vamos a terminar la campaña, convencidos por los informes técnicos, como ha dicho el alcalde…”.

Como solución, para próximas campañas, López plantea que “… se debe trabajar en esos informes técnicos, en reestructurar el edificio o en buscar otras instalaciones, pero eso desde ya, no cuando falte un mes, … por supuesto mantenimiento anual de las instalaciones, hay desperfectos, hasta que no se acerca la campaña de la aceituna no se ven, y entonces ya es demasiado tarde… hay que prevenir, y como es una instalación que se aprovecha en más ocasiones, estaría bien que tuviese un guarda, y un mantenimiento anual… que los vecinos estén tranquilos, que lleven a sus niños…”.

Otros temas

El portavoz andalucista también se refería, a la convocatoria de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, de la que ha quedado fuera el municipio, “… en la última Junta Rectora (del OAL Villa Xodar) se nos explicaba, desde la dirección, que se estaban preparando, para formarse, para cuando surgiese la convocatoria… nos hemos encontrado con la noticia de que nos quedamos sin Escuela Taller, sin Taller de Empleo… los pueblos que han sido agraciados, son proyectos que presentaban aspectos relacionados con el turismo, con creación de micro empresas, con cosas de informática, con soldaduras, con caldererías, con estructuras metálicas… nosotros habíamos presentado en otros aspectos (Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil; Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: Comunicación en lengua castellana y competencia matemática; Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales; Programa Formativo de Inglés A1; Atención Sociosanitaria a personas en el Domicilio)… en definitiva, nosotros vemos que estos proyectos que han sido agraciados son proyectos encaminados a ofrecer un oficio, por lo tanto, es normal que hayan sido agraciados, en las Escuelas Taller nos hemos quedado en el puesto 14 de 15 presentados, y en Talleres de Empleo, 24 de 25 … nos hemos quedado bastante mal, el resultado es un poco desastroso, entendemos que los otros proyectos son bastante mejores…”.

En un principio recordaba alguno de los temas tratados en las últimas sesiones de los Plenos Municipales, y de la propia actualidad local, de la que informamos a través de esta emisora, como el descenso de la población y los robos de aceituna.