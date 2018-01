Guijosa:"Entrenador, jugadores y club queremos seguir juntos"

En este mes de enero a Rafa Guijosa le toca trabajar en dos frentes. Por una parte en la parcela deportiva con la pretemporada que está llevando a cabo el equipo para llegar en el mejor momento de forma al comienzo de la segunda vuelta de la Liga Asobal. Por otra en la labor de psicológo para intentar convencer a jugadores como Sebastían Simonet, Alex Costoya, Juanjo Fernández, Federico Vieyra o Gonzalo Carou de que la opción de quedarse en León es la mejor.

Fiel a su estilo el técnico madrileño se muestra optimista en cuanto a la posibilidad de que la mayoria de los efectivos sigan en el ABANCA Ademar de la temporada 2018-2019:" Soy optimista y me considero una persona muy positiva pero no ingenuo. Sé que es difícil en algunos casos pero sé que todas las partes quieren estar juntas. El entrenador, los jugadores y el club queremos seguir juntos y espero que se llegue a un punto de acuerdo. Por lo que he hablado con los jugadores y con la junta directiva creo que todo va a ir bien".

Lo que tiene claro Rafa Guijosa es que independientemente de los que se queden y de los que se vayan quiere una plantilla competitiva:"Yo quiero un equipo competitivo en las medidas de las posibilidades económicas de la entidad. La ilusión del nuevo proyecto debe estar en relación con el aspecto económico. Hay quedar otro pasito más y que el equipo siga jugando finales. Quiero que sigan los jugadores que más rendimiento están aportando. Además teniendo en cuenta que son muy jóvenes"