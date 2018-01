El subdelegado del gobierno afirma que la investigación sobre Carioca “se hizo en su día”

El subdelegado del gobierno en la provincia de Lugo, Ramón Carballo, ha afirmado que la investigación que realizaron tanto Guardia Civil como Policía Nacional sobre el caso Carioca, una instrucción que lleva el juzgado número uno de Lugo contra la prostitución, se “hizo en su día”.

Poco más quiso añadir sobre esta actuación judicial que lleva Pilar de Lara, luego que el diario El Progreso informara este martes que la fiscalía da “carpetazo” a más de la mitad de las piezas. En concreto se han sobreseído 21 de las 47 partes, añadiendo la información que siete “seguirán” el mismo camino.

“Ese es un tema que está en el juzgado y no voy a opinar sobre la operación Carioca”, despachaba el subdelegado poco antes de participar en los actos conmemorativos del 194 aniversario de la policía en la comisaría de Lugo.

No obstante se apresuró en dejar claro que “la investigación judicial de la guardia civil y de la policía se ha hecho en su día, y ahora mismo sí se pillara alguna otra prueba se haría”.

En relación a que altos mandos policiales y de la guardia civil están siendo investigados, aunque en el sobreseimiento se retiran las acusaciones, entre otros al ex comisario Maximino Losada, o el ex subdelegado del gobierno, Jesús Otero, se limitó a decir a los periodistas que se les “pregunte a esos altos mandos y a ese subdelegado del gobierno”. “Yo en ese tema no voy a declarar nada”, se excusó.

Y es que la operación Carioca, que arrancó a finales de dos mil ocho cumplirá este año diez años de instrucción, aunque fue en octubre de 2009 cuando agentes de la guardia civil de Madrid, de Asuntos Internos, irrumpían en distintos locales de alterne e incluso participaban en el registro de la comandancia de Lugo.