"Mis superiores intentaron tapar las irregularidades que detecté en el Hospital Puerta de Hierro"

Jose Luis Fernández Solís lleva más de 25 años trabajando como Inspector de la Consejería de Medio Ambiente. En este tiempo, su carrera profesional no ha sido fácil, “soy un tipo molesto porque no me callo”. Esa actitud le ha llevado a encontrarse muchos enemigos por el camino. Los últimos, en la Sede Ambiental Oeste, ubicada en el municipio de San Lorenzo - una de las cuatro oficinas de Área de Inspección Ambiental, que depende de la Consejería de Medio Ambiente-, sede en la que actualmente está destinado este funcionario.

Este Inspector es el que ha activado la denuncia contra el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, al detectar varias irregularidades, investigación que ha culminado, por ahora, con la imputación del actual Alcalde del municipio, el popular Narciso de Foxá y otros cinco de sus concejales, tal y como adelantó la SER.

José Luis Fernández Solís, decidió recurrir a la Fiscalía de Medio Ambiente en mayo de 2017 porque sus superiores directos “se negaron a validar el acta de inspección en la que recogí varias irregularidades en el Hospital Puerta de Hierro”, explica a la SER. En una de esas inspecciones, este inspector, detectó que el nuevo Puerta de Hierro, desde su inauguración – en 2008- hasta noviembre de 2016, también estuvo funcionando sin los permisos de vertido al sistema integral de saneamientos. Y no solo eso, “el hospital nunca analizó las muestras de aguas residuales” - algo obligatorio por la Declaración de Impacto Ambiental-, según alertó en varios informes de la inspección ambiental, fechados en enero y abril de 2016.

Su superior directo, Gonzalo Fuentes, Jefe de Área de Inspección Ambiental “intentó tapar esas irregularidades, no quiso tramitar mi informe”, denuncia este Inspector. “Incluso me amenazaron con abrirme un expediente”, lo hicieron, según su relato, con el motivo de que se había extralimitado en sus funciones porque investigó más de los que se le habían asignado en su expediente inicial.

La Consejería de Medio Ambiente anima a este inspector a ir a los tribunales Según han explicado a la SER desde la Consejería de Medio Ambiente, “la Comunidad de Madrid no ha dejado en momento alguno de realizar las labores que tiene encomendada en materia de inspección en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Pero no han respondido a la SER, sobre los motivos que llevaron al Jefe de Área Ambiental a no querer tramitar el informe de este inspector. “En referencia a las afirmaciones y acusaciones del sr. José Luis Fernández Solís hacia otros trabajadores y/o personal de la Consejería de Medio Ambiente, si considera que se han lesionado sus derechos, atacado su honor o tiene cualquier otro asunto que denunciar puede ejercer sus derechos acudiendo al juzgado y realizando la denuncia que considere oportuna”, apuntan desde el departamento que dirige el Consejero Pedro Rollán.

La reacción de sus superiores es lo que le llevó a acudir a la Fiscalía. “Cuando un funcionario, en este caso, agente de la autoridad como soy yo, encuentra situaciones anómalas que no son tramitadas por quien debe, es nuestra obligación acudir a la Fiscalía”.

"Sufrí acoso laboral y represalias"

A raíz de dar el paso de acudir a la Fiscalía, “comenzaron las represalias contra mí”. La primera, aislarle, “desde mayo no me dan trabajo, me dieron de baja en los equipos de inspección activos que nos asignan automáticamente las salidas que tenemos que realizar”. Con ese gesto, según este Inspector, comenzaron “una campaña de hostigamiento hacia mí”.

El resultado de esa campaña lo está sufriendo en su propia salud. Desde hace 14 semanas, José Luis Fernández Solís está de baja “por depresión y ansiedad, según ha diagnosticado mi médico de cabecera y los psiquiatras, directamente causado por la presión y por el hostigamiento que estoy sufriendo”.

Según ha sabido la SER, el Jefe de Área Ambiental, Gonzalo Fuentes señaldo por este Inspector por haber tapado el informe sobre el Hospital Puerta de Hierro pidió su traslado a otra sede. Casualmente, esa reestructuración coincidió con la llegada de la denuncia de este Inspector a la Fiscalía de Medio Ambiente.