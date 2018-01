Jaume Munar en Ser Deportivos: "mi objetivo es estar entre los cien primeros"

Jaume Antoni Munar debutó este martes en su primer gran slam, en el abierto de Australia y lo hizo con derrota ante Gael Monfils. El jugador mallorquín terminó el partido con muchas molestias que le impidieron en el tercer set poder sacar con comodidad. Pese a ello, en Ser Deportivos Baleares, el de Santanyí ha negado que tuviera problemas en el abductor izquierdo o en el hombro derecho que fueran "más allá de calambres". Según Munar "se suma el cansancio, los días compitiendo y los nervios del debut han desembocado en esto".

Sobre el partido confiesa que "no empecé muy bien, pero el segundo set y el tercero he estado más agresivo y me sentí mejor".

El santañinero reconoce en La SER que Rafa Nadal lo ha felicitado porque ha sido una semana positiva y confiesa que el Open de Australia "es un torneo que me encanta, donde siento muy agusto".

El objetivo para el balear es claro: "quiero estar entre los cien primeros y seguir mejorando mi tenis".