El Consell prohíbe el alquiler turístico en suelo urbano

Menorca aceptará el alquiler turístico en todo tipo de edificios de las urbanizaciones turísticas. Se prohibirá específicamente en el suelo rústico y urbano. Así lo anunció este martes la presidenta del Consell Susana Mora tras la negativa aun acuerdo de los alcaldes populares.



El anuncio llega tras el ultimàtum que dio el Consell a los ayuntamientos. Ante la falta de consenso con los ayuntamientos del PP la institución insular apostará por su versión más restrictiva ya que no permitirá los alquileres en unifamiliares aislados en suelo urbano.

No obstante el Consell entiende que además de las 44 urbanizaciones turísticas hay núcleos especiales como Fornells. Su calificación es suelo urbano y no debería permitirse el alquiler. Sin embargo se ha creado una nueva figura urbanística, la de urbanizaciones costeras en donde se permitirá todo tipo de alquiler. Estas exoneraciones no gustan en las alcaldías gobernadas por el PP ya que lo consideran una discriminación.

A pesar de esta oposición, Alaior también se beneficiará de la medida en su urbanización, ahora costera, de Cales Coves.