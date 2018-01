José Antonio Herrero: "Los antibióticos son un tesoro que estamos malgastando"

El doctor Herrero ha señalado que además, aunque aparezca la gripe si hay vacuna, está demostrado que es menos grave que en las personas que no se han vacunado.

Además, ha señalado, con respecto a las infecciones por bacterias, que "tenemos una gran responsabilidad" en el uso de los antibióticos y recuerda en el caso de la gripe "son un caballo de batalla" y se toman cuando "no son necesarios ni últiles"

José Antonio Herrero nos cuenta la importancia de tomar los antibioticos de forma correcta, porque las farmaceúticas no investigan demasiado ya que "no son rentables" y es posible que en los próximos años no salgan nuevos medicamentos, con lo que si las bacterias se vuelven resistentes "tendremos un verdadero problema de salud en el futuro".

Aquí se puede escuchar la entrevista completa.