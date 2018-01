"Sueño el centenario de Osasuna en Primera”

El presidente de Osasuna Luis Sabalza analiza su segundo mandato al frente del club rojillo con el centenario en el horizonte y el objetivo de regresar a primera división. Así lo confiesa en la entrevista concedida al diario AS



-En principio había tres candidaturas a la presidencia, pero por el tema de los avales se convirtió en el único, ¿esperaba un desenlace así?

Sí esperaba el desenlace que se produjo, pero no como se produjo. Quiero decir que si que esperaba ser elegido, pero no de la manera en que se dio. A mi modo de ver los estatutos eran bastante claros y yo entiendo que quien se presentaba debía hacerlo de acuerdo con los estatutos que se aprobaron el marzo. Por eso me extrañó que no reunieran las condiciones.

-De haberse celebrado elecciones, ¿cree que hubiera ganado?

Sí. Como he comentado, el resultado lo esperaba, pero no de esta manera. Me hubiera gustado ganar con los votos de los socios. Ya sé que no es sintomático, ni decisivo, pero nuestra candidatura consiguió firmas de socios que las otras dos juntas. Las encuestas de los medios de comunicación también nos daban como ganadores. Creo que era el sentir de los aficionados.

-Tanto económicamente, como institucionalmente, en principio, la situación se presenta mucho más tranquila que en su primer mandato…

No queremos endeudarnos, o por lo menos hacerlo lo menos posible, para que el club siga saliendo a flote. Hemos empezado a pagar deudas por lo que espero que las cosas sean más sencillas. Institucionalmente, espero que dejemos de acudir a los tribunales: Las relaciones con las administraciones están bien y queremos que los socios también estén contentos. Vamos a esperar a ver que se hace esta temporada, para comenzar con los preparativos de los cien años del club.

-¿Cómo sueña ese centenario?

Lo sueño en Primera y también espero que suponga el acrecentar el osasunismo como sentimiento de todos los navarros. Una efeméride es este tipo tiene que hacer que el osasunismo crezca mucho más de lo que es. Hay que estar con todos los navarros.

-El equipo sufrió de cara a la presente temporada una renovación muy importante, en cuanto a plantilla, cuerpo técnico, directos deportivo… ¿Cree que se están cumpliendo las expectativas?

Sí porque nosotros desde el principio dijimos que nuestra intención era hacer un equipo para estar arriba y ahí estamos. Hay quien piensa que no subir sería un fracaso, otros no lo ven así. Hemos intentado hacer un equipo para estar arriba y para que tenga una continuidad. Por otro lado, no podemos olvidar el problema que surge cuando un equipo baja. Eso desestabiliza toda la estructura del club y eso es lo que bajo ningún concepto queremos.

-En su opinión, ¿cuál debe ser el objetivo real del equipo?

Estar luchando por subir a Primera, ese es el objetivo real. Si no subimos para mí no sería una decepción porque el planteamiento que hemos hecho ha sido para no sufrir este año, para dar el salto el que viene. Evidentemente, si subimos este año, mejor.

-Se han reforzado en el mercado de invierno con Rober Ibáñez y Borja Lasso, ambos procedentes de Primera y muy codiciados…

Eso demuestra dos cosas. La primera que Osasuna es un equipo que ha vuelto a ser apetecible. Cuando llegamos nosotros era un equipo del que la gente casi huía. Por otra parte queda claro que estos dos jugadores también ven a Osasuna como un candidato al ascenso. Yo me alegro mucho de que hayan venido porque además no eran jugadores que no tuvieran donde ir. Tenían múltiples ofertas y han preferido venir a Osasuna, lo que me alegra mucho.

-La cantidad de fichajes realizados para afrontar esta temporada ha provocado que haya quien tiene la percepción de que se ha dejado a la cantera en segundo plano. ¿Qué puede decir al respecto?

Yo creo que no hemos dejado a la cantera en segundo plano. Los fichajes hay que hacerlos en función de lo que tienes. El año pasado metimos muy poquitos goles, y hemos fichado delanteros. Nos metieron muchos goles y hemos fichado defensas y porteros. Además comenzamos la temporada con varios defensas que venían lesionados de la temporada anterior. Era lo que procedía porque tampoco veíamos que hubiera jugadores que pudieran dar el salto. Las cosas a veces no suceden como quieres, como nos pasó con Álvaro Fernández, que nosotros entendíamos que tenía que quedarse y alternarse con Juan para sustituir a Sergio Herrera si era necesario. Al irse Álvaro, no podíamos dejar a Juan sin jugar y fichamos a Manu. Luego se fue Olavide… Pero nuestra idea es seguir apostando por la cantera, de hecho hay jugadores como Barja o Aitor Buñuel que entrenan siempre con el primer equipo. Siempre intentamos apostar por la cantera, pero es que es algo que va a rachas. Yo invito a los padres a que piensen en que los hijos en casa están como en ningún sitio, que ya tendrán tiempo de salir. Creo que si se van siendo alevines o infantiles, cometen un error desde el punto de vista, sobre todo, educacional. Es una labor que estamos intentado llevar a cabo.

-Ver a jugadores de casa, como Barja, debutando en El Sadar y además marcando, ¿es motivo de orgullo?

Es una satisfacción grande. Las declaraciones que ha hecho el propio Barja lo dicen todo, dice que está trabajando y aprendiendo y que por el hecho de haber nacido en Navarra no tienes que jugar en Osasuna, tienes que jugar si te lo mereces. La directiva siempre va a intentar tener jugadores de la cantera y promocionarlos.

-¿Diría que al equipo le ha faltado un poco de regularidad?

Es cierto que hubo una mala racha en cuanto a resultados, pero considero que también fue mala suerte. De los tres partidos que perdimos, salvo el de Oviedo, que era como jugar en un lago, el Alcorcón nos ganó en el último minuto y la Cultural también. Lo que pasa es que ese tipo de derrotas dejan una sensación muy mala. Creo que el equipo ha sido toda la temporada, más o menos regular. Yo esperaba que se hubieran metido más goles, nada más.

-¿Le preocupa que El Sadar haya dejado de ser ese fortín en el que casi nadie ganaba?

Sí, me preocupa. Hay que volver a que El Sadar sea un campo al que el equipo rival venga pensando que va a perder. Me preocupa, pero sé que la afición va a seguir empujando y estoy convencido de que en esta segunda vuelta no perderemos partidos.