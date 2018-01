El Pesquera pierde por la mínima ante el líder

No pudo ser. El CD Pesquera salía a la cancha de juego con la intención de poner las cosas difíciles al rival, el conjunto de Sardón, y así lo hizo.

Al descanso el equipo ribereño iba perdiendo (0-1) en un gol, que a su juicio no lo fue porque se obtuvo con la mano, pero el árbitro no lo vio. Pese a ello, el Pesquera no bajó los brazos y tuvo varias ocasiones claras hasta que llegó el empate a un gol. Intentó seguir con el mismo juego y presión, aunque finalmente un experimentado equipo logró meter el gol que les daba la victoria y les posicionaba en el puesto alta de la tabla.

Jorge Ruíz, capitán del CD Pesquera, asegura que ha sido “uno de los mejores partidos de la temporada” y pese a la derrota se muestran satisfechos del juego desplegado.