Piden 1 año de cárcel para el jefe Violencia Género de la Policía Local

La Fiscalía pide un año de cárcel para un mando de la unidad de vigilancia y protección de víctimas de violencia de género de la Policía Local de Santander por un presunto acoso laboral a una subordinada en su puesto de trabajo.



Al término de la instrucción de este caso, el juez vio indicios de que esta persona, con funciones de mando, podía haber incurrido en trato degradante, lesiones, infidelidad de custodia de documentos y falso testimonio en causa judicial.



La Fiscalía, por su parte, atribuye a este jefe policial un presunto delito de acoso laboral y pide que se le imponga una pena de un año de cárcel, según datos del organismo público consultados por la Agencia EFE.



Queda pendiente que se señale fecha para celebrar el juicio contra este mando policial, a quien la agente acusó de haberla acosado laboralmente.



La agente denunció que la había incoado expedientes sancionadores sin motivo, que la había relegado a funciones administrativas, y que tenía con ella un trato diferente que con el resto de compañeros.



Entre los episodios que recogía el auto del Juzgado de Instrucción, está que la agente denunció la sustracción de un teléfono móvil en su ámbito laboral y que este mando, pese a que conocía su absoluta falta de competencia, se dedicó al visionado de las cámaras de seguridad de la oficina y elaboró unas conclusiones que ponían en duda la denuncia.



Además, se señala que cuando la Policía Nacional fue a pedir las imágenes se dijo a los efectivos de este Cuerpo que ya no se disponía de una determinada franja horaria.



El auto del Juzgado de Instrucción también aludía a sanciones que este mando impuso a la agente, a seguimientos y a actos de aislamiento. Por ejemplo, se recogía que a la agente no se le facilitó ni ordenador ni mesa, a diferencia de otros compañeros, o que tenía que comunicar cada salida del centro de trabajo, cuando otros policías no tenían que hacerlo.



Terminada la instrucción, y después de que la Audiencia de Cantabria confirmara el auto del Juzgado que apreció indicios de delito en este caso, la Fiscalía acusa al mando policial por un presunto delito de acoso laboral.



Su defensa alegó durante la instrucción que no había pruebas de ello y que sus actuaciones respecto a esa agente formaban parte de sus obligaciones por su función, al ser superior suyo.

