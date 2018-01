José: "Quise reunir a los acreedores, pero ni se presentaron"

Carlos Fidalgo abogado de Moreana y José, quien junto a su familia se ha beneficiado de la Ley de Segunda Oportunidad, han hablado para Radio Sevilla en lo que es, para muchos, una gran sorpresa: que una ley de la Unión Europea, incorporada a la legislación española, pueda dejar a una familia afectada por la crisis en el kilómetro cero, es decir, sin deudas por abonar, ni con bancos ni con financieras.

“Una ley muy poco conocida y que he tenido que explicar a notarios y jueces, porque no tenían conocimiento de ella”. Así ha tenido que avanzar Carlos Fidalgo cuando, un día, se presentó en su despacho José al límite de sus fuerzas y de su economía: con tres hijos de 17, 10 y 7 años, no pudo hacer frente al pago de la hipoteca que una vez le dio el banco sin problemas, porque sí podía pagarla. Hasta que llegó la crisis, perdió el trabajo y como dice el mismo José, “la bola fue creciendo, con cuatro bancos a los que le debía dinero y a un par de financieras. Más o menos unos 90.000 euros”. Vendió la casa, se fue de alquiler e incluso quiso reunir a todos sus acreedores para, en la medida de sus posibilidades, solventar sus deudas: ni se presentaron. Escuche sus declaraciones completas:

José dice “estar muy contento de haber encontrado un juez sensible con su caso”, pero sobre todo está agradecido a su abogado que lo ha sacado a él y su familia de un lío que afectó gravemente la convivencia familiar. Y aunque su mujer está más animada, ante las preguntas de Salomón Hachuel, avisa: “La situación sigue ahora mismo siendo crítica y hace que se tambalee todo”.

El abogado Carlos Fidalgo, de Moreana, se muestra enormemente contento por haber ayudado a una familia en tales circunstancias y anima a que otras en la misma situación sigan su ejemplo: "Esta ley permite borrar las deudas de una familia si se confirma que la debacle económica sufrida se debe a la crisis y no a malas decisiones":