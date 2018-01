Nou mapa sanitari ja

Farts estem d'escoltar polítics que manen ara queixant-se per ser hereus de decisions i formes de fer dels polítics que manaven. Però la qüestió és que estan per governar. És cert que sense un finançament estatal com toca no poden fer-se moltes coses, però altres sí. Fi, de la introducció. Dic tot açò perquè no recorde quants anys té la nova Fe. Però són uns quants. I el mapa sanitari valencià continua parat en el temps com quan La Fe estava en Campanar. Total, que hospitals com el Peset tenen la porta d'urgències més que saturada. Hospitals com el Clínic veuen normal que a la mínima el centre no puga aguantar una punta d'urgències i tinguen pacients esperant quinze hores per tindre llit en una habitació. I res sabem de la remodelació del mapa sanitari de la ciutat. Res de res de res. I veïns de Campanar travessen València perquè el seu hospital, La Fe, està en Malilla. I el roín sempre és altre.