El Levante quiere cerrar los fichajes de Rubén Castro y Arouna Koné

EL Levante va a echar el resto durante las próximas horas para conseguir los dos jugadores que pretende incorporar en este mercado de invierno, un delantero y un mediapunta como confirmó en los micrófonos de la Cadena SER el entrenador Juan Ramón López Muñiz.

El presidente granota, Quico Catalán confía en cerrar el traspaso de Arouna Koné con el Sivasspor por 1,7 millones de euros y que el delantero costamarfileño pueda debutar en Villarreal tras firmar un contrato que le unirá por lo que resta de temporada y un año más.

Por su parte, Rubén Castro sabe que el Real Betis no parece dispuesto a convertirle en fijo el año opcional que tiene en función de un número de partidos que debería jugar y que en ningún caso podrá cumplir. El delantero ya le ha transmitido al club verdiblanco que su deseo es marcharse para jugar en Orriols dónde le garantizan un contrato fijo por los próximos 18 meses.

Se da la circunstancia que Rubén Castro, que jugó cedido en China durante la primera vuelta del campeonato, debutó anoche en el Benito Villamarín marcando el gol que le dio la victoria al Betis frente el Leganés, mientras el director deportivo Lorenzo Serra Ferrer sigue negociando la contratación de un delantero por las lesiones de Sanabria y Campbell que impiden la salida inmediata del atacante canario.

Ante la dificultad que está suponiendo cerrar estas dos incorporaciones, el club granota tiene activada la opción de fichar al delantero de Las Palmas Loïc Rémy, apartado por Paco Jémez, con contrato en vigor hasta junio de 2020 y al que le han retirado hasta el dorsal.

Los malos resultados han provocado un debate interno en el club que ha intentado que su entrenador reconsidere su postura. Sin embargo, Jémez se muestra inflexible y Rémy no volverá a la isla

El club insular no quiere que el jugador refuerce a un equipo de la liga española y el futbolista, con permiso para no estar en la isla hasta que no se resuelva su futuro, ya le ha dicho a su presidente Miguel Ángel Ramírez que le gustaría jugar en el Levante.