El IES Orriols y la AA VV celebran “Tria´m de regal”

El IES Orriols y la Asociación de vecinos han organizado por segundo año consecutivo la campaña “Tria´m de regal” con el objetivo de fomentar la lectura entre los vecinos del barrio. La campaña consiste en la recogida de libros en diversos centros y comercios del barrio y repartirlos entre los más necesitados para que puedan acceder a la lectura y de esta manera celebrar diversas acciones culturales.

Bajo el lema “Me lees, me llevas, me regalas y estoy en el barrio” la Asociación de vecinos de Orriols artífice de la campaña, ha conseguido que diversos colectivos del barrio como colegios, institutos, bares, comercios, etc traten de que todos los vecinos del vecino del barrio puedan acceder a la lectura.

Profesores del IES Orriols y vecinos del barrio / José Luis Chiclana

Radio Valencia ha visitado el IES Orriols y hemos hablado con vecinos y profesores del barrio en el comienzo de la campaña