Primero 'The New York Times' fijó sus ojos en Peñafiel, las bodegas de la Ribera del Duero y el Museo Nacional de Escultura y ahora, otro medio foráneo, el diario británico 'The Daily Telegraph' también se fija en Valladolid como destino turístico. En este caso, la recomendación apunta directamente a la capital del Pisuerga.

En un artículo publicado en la sección de viajes de su web y titulado 'Las ciudades españoles que nunca pensaste en visitar (pero deberías)', se incluye una quincena de localidades repartidas por toda la geografía. Llama la atención que de esos quince destinos, cuatro son capitales de provincia de Castilla y León: Segovia, Salamanca, León y Valladolid.

El autor del texto recuerda, en primer lugar, que cada año 18 millones de ciudadanos británicos visitan nuestro país. Y en el apartado dedicado a Valladolid, se cita la opinión de Anthony Jefferies, uno de los expertos en viajes del diario, que, en el texto, explica en primer lugar que Valladolid es lugar de nacimiento de reyes y antigua capital de España.

Dentro de los argumentos que aporta para convencer al visitante menciona que la ciudad es la "cuna del idioma castellano" además de hacer referencia al hecho de que aquí estuvo el "hogar" de Cervantes en la recta final de la vida del escrtitor.

Añade que está llena de "resonancias históricas" aunque también es una "moderna capital de provincia" con "ajetreados bares" una "animada vida nocturna" y un "interés reverencial" por los vinos de la Ribera del Duero que, según concluye el artículo han "usurpado" el lugar de la Rioja como los mejores de España.

The Daily Telegraph tiene una tirada superior a los 450.000 ejemplares diarios.Su página en Internet es la tercera más vista de todos los diarios británicos con casi 1,7 millones de visitas al día.