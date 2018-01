Lambán sobre el ICA: "Estamos abiertos a cualquier clase de modificación"

El próximo jueves se pondrá en marcha la comisión que pactaron el PSOE y Podemos hace un mes para ver qué se hace con el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Javier Lambán dice que no hay líneas rojas y ha asegurado que "estamos abiertos a cualquier clase de modificación", pero también ha dejado claro que el Gobierno de Aragón no va a renunciar a recaudar los 70 millones previstos con este impuesto.

La comisión, en la que participarán diferentes colectivos sociales y ecologistas, debería tener una decisión sobre los cambios a realizar en el ICA antes de mediados del mes de marzo. El presidente de Aragón ha explicado que la progresividad en el cobro de este impuesto es una posibilidad, espera escuchar otras propuestas, y confía en el acuerdo y ha dicho que "estoy convencido de que no tendremos problemas porque la voluntad es alcanzarlo y, entre tanto, lo que vamos a hacer es una campaña intensa de explicación a los ciudadanos de en qué consiste este impuesto, y que supone para las familias un coste anual de unos 29 euros".

El Presidente de Aragón ha reconocido que el cobro del impuesto ahora mismo "puede tener imperfecciones en su aplicación", pero Javier Lambán ha explicado que las modificaciones en el ICA no pueden afectar a la previsión de recaudación prevista por el gobierno regional, "y creo que también estamos de acuerdo en que lo que no es posible es que el resultado final de la recaudación sea inferior a la actual". Lambán ha recordado que "este año, si el ICA se aplica como está previsto, rendirá unos 70 millones de euros".

Ha insistido en que no se tiene que mezclar el cobro de este impuesto con el fallido Plan de Depuración de los anteriores gobiernos de Aragón. Javier Lambán ha señalado que se cobra en casi todas las comunidades autónomas, que es una directiva europea y, sobre el destino de ese dinero recuerda que este impuesto "siempre tiene que ser finalista y toda la recaudación debe ir dirigida a financiar obras para el uso sostenible del agua".

Que se derogue

El alcalde de Zaragoza insiste en reclamar al Gobierno de Aragón que derogue el ICA. Pedro Santisteve remarca en que es lo que piden las asociaciones de vecinos y exige transparencia sobre la gestión del Instituto Aragonés del Agua.

Santisteve ha declarado en Hoy por hoy Zaragoza que se alegra de que el gobierno aragonés ponga en marcha la comisión sobre el ICA, pero, dirigiéndose a Lambán, "me gustaría que me llamara para hablar de este asunto".

Y Santisteve insiste: no se trata de reformar el ICA, sino de derogarlo, que es lo que piden los movimientos sociales, como la RAPA, la UCA.. "y creo que una reforma de la Ley de Aguas serviría".

El alcalde ha aclarado que no está en contra de los impuestos y menos aún, ha dicho, de los ecológicos. Eso sí, con transparencia y recuerda que "lo que exigimos, desde que llegamos al gobierno de la ciudad, es contarle a la ciudadanía lo que ha pasado en el Instituto Aragonés del Agua, cómo se ha desperdiciado dinero público y no se ha invertido adecuadamente". Pedro Santisteve no está de acuerdo, eso sí, con la actitud de su concejal de Vivienda, Pablo Híjar, que publicó en Twitter hace unos días unas fotos rompiendo su recibo del ICA.