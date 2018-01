Motta tiene un mensaje

Un jugador de esos que no hay muchos en el mundo del fútbol por su enorme profesionalidad dentro y fuera del campo. Hablamos de un Marco Motta que este martes fue protagonista en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos. El lateral italiano del Almería de Lucas Alcaraz estuvo sobresaliente en su comparecencia, como siempre, porque el jugador del equipo rojiblanco es un tipo que siempre habla muy claro, a las mil maravillas.

El italiano Marco Motta ha hablado del presente y del futuro de un Almería que pinta muy bien desde la llegada del entrenador granadino al banquillo almeriense. La zona de descenso está ahora a cinco puntos y eso es una gran noticia para la familia del Almería después de dos temporadas de tanta angustia.

El mercado de invierno está abierto y el jugador italiano reflexionó sobre su futuro: “Estoy muy feliz y mi presente se llama Almería, pero la verdad es que estoy centrado al 100% en el escudo del Almería y solo Dios sabe lo que puede pasar en el futuro con cualquier futbolista. Tengo la cabeza y los sentidos ahora mismo en el Almería”.

Marco Motta habla muy bien del míster del equipo rojiblanco y en ese sentido apuntó este martes en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos que “estamos ahora mismo en un gran momento en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División porque hay mucha confianza en el vestuario y la verdad es que me gusta muchísimo el trabajo que viene haciendo el míster desde que llegó al Almería hace unas semanas. Es una persona que deja las cosas muy claras y en todo momento, eso es muy bueno”.

El Almería está fuerte en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero fuera no: “Es cierto que lejos de nuestro campo no estamos bien y pienso que haya llegado la hora de dar un paso al frente y ganar el próximo sábado en el campo del Oviedo, donde sabemos que habrá un gran ambiente, pero es bonito jugar con tanta presión un partido de fútbol, me gusta la presión en el campo rival”.

El futbolista italiano ve otro equipo, con un sello bien definido, que es el Almería de Lucas Alcaraz: “Me gusta muchísimo este Almería porque vamos todos a una y estamos en el campo todos juntos, eso es muy bueno para poder ganar y sacar los partidos adelante”. Marco Motta también habló de los tres delanteros que tiene el Almería: “Tenemos que confiar en todos los compañeros y debemos tener fe en Caballero, Juan Muñoz e Hicham, marcaron goles”.