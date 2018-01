Agustín González declarará en la Comisión de Investigación sobre las cajas de ahorro

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el senador y ex secretario general del PSCyL, Óscar López, tendrán que comparecer ante la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro de las Cortes, según se ha acordado este lunes en la reunión de este órgano.

También han sido citados para comparecer los ex presidentes de las cajas de ahorro de la comunidad, miembros de los Consejos de Administración y ex directivos de todas las entidades.

En el caso de Caja de Ávila serán citados en la comisión su ex presidente, Agustín González, los ex directores general de Caja de Ávila Antonio Martín Jiménez y José Manuel Espinosa Herrero, y otros exdirectivos como Luis Pérez Pérez, Fernando Martín Fernández y José Antonio Pérez Suárez.

También serán citados el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el ex presidente de Cecale, el abulense Jesús Terciado, y los ex secretarios regionales de UGT y CCOO, Agustín Prieto y Ángel Hernández.

CRÍTICAS DE PODEMOS E IU

Esta lista de comparecientes ha recibido las críticas de grupos como Podemos e Izquierda Unida, que han acusado a PP y PSOE de alcanzar un pacto para rechazar la mayor parte de los comparecientes solicitados por sus portavoces.

Así, Podemos ha lamentado que "sólo cuatro" de las 19 personas de los órganos de gobernanza de Caja Segovia solicitadas por Podemos hayan sido aceptadas. "Una vez más, PP y PSOE se han unido para bloquear la comisión y han impedido que se puedan pedir las responsabilidades políticas en torno al desmantelamiento de Caja Segovia".

Por su parte, el procurador de IU, José Sarrión, considera que esta "posición pactada" supone "un tiro en el pie" a la comisión y ha criticado que se haya rechazado "más del 80 por ciento" de su petición.

Sarrión considera que esto "impedirá que los grandes partidos deban dar explicaciones a la ciudadanía acerca de por qué votaban a favor de grandes empresarios en lugar de a favor de los intereses del pueblo, a quien debían representar en dichos órganos".

El socialista Óscar Álvarez ha defendido que las 53 comparecencias acordadas este lunes, sumadas a la veintena ya celebrada, son "suficientes para llegar al fondo de la cuestión", pues incluyen "representantes políticos, técnicos y agentes sociales".

Así, considera que Podemos "se equivoca" en sus críticas y ha lamentado su "obsesión" por el PSOE. En este sentido, ha recordado la predisposición de su grupo para aceptar comparecencias de miembros de su partido, pero ha defendido que "había que tener algún tipo de criterio" a la hora de fijar el listado y ha rechazado "llamar a la gente por el carné de afiliado que tenga".

Por parte del PP, la procuradora Isabel Blanco Llamas, ha subrayado que 27 de los comparecientes han sido pedidos "por todos los grupos" y ha defendido que la lista "tiene criterio". La política 'popular' ha destacado que incluso los portavoces de los consumidores serán escuchados en la comisión y ha rechazado las críticas contra su grupo.

Blanco Llamas ha acusado a otros grupos de "buscar titulares" y ha recordado que de la lista de comparecientes solicitados por Podemos "nueve o diez están repetidos", lo que se suma a "algunos fallecidos y otras personas que ya han comparecido". "Esto no es un 'photocall' ni un circo, es una comisión seria", ha sentenciado.