Ya están a la venta las entradas para el Puertollano Winter Festival 2018

Las entradas para el Winter Festival de Puertollano ya están a la venta a través de la web puertollanowinterfestival.com y en los diferentes puntos de venta, a 8 euros en anticipada hasta el mismo 17 de febrero, y 12 euros en taquilla. En esta segunda edición del Puertollano Winter Festival se darán cita dos bandas imprescindibles de la escena musical española desde los años 80, la mítica madrileña Burning y la Orquesta Mondragón, que celebrará en la ciudad industrial sus más de 40 años encima de los escenarios

Junto a ellos, cuatro grupos locales: The Buyakers, que recientemente han sido nominados por The Drink Tim como mejor banda revelación y mejor videoclip de 2017; Pantalikes, The Ruinas Band y Sufre Mamón Covers, un tributo a Hombres G

El Puertollano Winter Festival dará el pistoletazo de salida a las 14 horas con una comida popular, la apertura de puertas de ‘La Central’ será a las 17.30 horas y los conciertos arrancarán a las 18.30 horas. El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Puertollano y de la Diputación Provincial de Ciudad Real.