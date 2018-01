Desprendimiento de tierra sobre el anillo verde de Guadalajara

Un desprendimiento de tierra mantiene cortado un tramo del anillo verde de Guadalajara a la altura del denominado barranco de las monjas, entre las avenidas de Jadraque y de Aguas Vivas.

Se ha venido abajo un talud de tierra arrastrando consigo algún árbol que han caído sobre la via peatonal que a diario utilizan viandantes y deportistas. El incidente lo ha dado a conocer el grupo socialista de la capital que ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que se produzcan nuevos desprendimientos.

Aquí se aprecia la magnitud del desprendimiento

Han pedido los concejales socialistas que se inspeccione la zona para detectar posibles riesgos y garantizar la seguridad de las personas.

También critican que, a pesar de haber transcurrido dos semanas desde el desprendimiento, no se ha hecho nada para despejar el camino. Creen además que no se ha señalizado adecuadamente la zona ya que tan sólo se ha acordonado con cinta de plástico, pero no hay ninguna otra indicación de que la vía esté cortada o exista riesgo.