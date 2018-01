Faycanato Pepero

Después de 12 años de instrucción, ayer comenzó en la Audiencia de Las Palmas el juicio del caso Faycán de Telde. Y ya era hora.

Se juzgaba a 28 personas por presunta corrupción entorno al ayuntamiento de la ciudad, para beneficio propio de ex-cargos públicos fundamentalmente del pp y también la posible financiación ilegal de ese partido. Veinte de los acusados admitieron sus culpas, han llegado a un acuerdo con el fiscal anticorrupción y no irán a prisión porque la pena no superaba los dos años de cárcel. El resto de los 7 acusados, entre los que se encuentra los dos ex alcaldes populares, Francisco Valido y María de Carmen Castellano, además del conocido funcionario y ya condenado por otros casos, José Luis Mena, que no aceptaron las acusaciones del fiscal y seguirán con el juicio. Un proceso que por ello se verá reducido en tiempo.

Aquellos momentos eran de muchos casos de corrupción floreciendo en las islas, fundamentalmente del Partido Popular, recordamos el caso eólico, el caso patronato de Fuerteventura, el caso Góndola en Mogán y este caso Faycán que empezó ayer a juzgarse.

De lo que estamos hablando aquí es de una trama orquestada por la mayoría del grupo de gobierno del pp de Telde, para conseguir obras y servicios por comisiones ilegales que rondaban el 8% que pagaban algunos empresarios con la colaboración de algunos funcionarios. Esto además les permitía conseguir los contratos y cobrar antes del ayuntamiento. Muchas de esas comisiones quedaron escritas en la libreta de la que era la principal encausada, que tristemente acabó con su vida, María Antonia Torres, Toñi. Era el modus operandi en la ciudad en aquel momento. Telde lleva por ello demasiado tiempo intentando levantar la cabeza y en eso siguen, parece que ahora con mejor fortuna.

En todo este tiempo que ha transcurrido hasta aquí, ni el pp de Canarias, ni el de Gran Canaria han asumido la responsabilidad política, algunos concejales dejaron la actividad pública por sí solos y a otros se les premió. Tanto es así que María del Carmen Castellano, nunca dejó la política a iniciativa del partido sino que llegó a ser alcaldesa, estando imputada y acusada. Es decir justo lo que no se debe hacer. Soria siempre la respaldó y tuvieron que ser los ciudadanos de Telde quienes la sacaran del gobierno municipal con los peores resultados del partido conservador. Así se escribe la historia.

Cuesta mucho entender lo que ayer decía aquí en la Ser, la portavoz actual del pp en Telde, Sonsoles Martín, que apuntaba que de todo se enteraron por la prensa. Pues quizás debieron estar más atentos a los comentarios y las formas de hacer y parecer.