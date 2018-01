Madrid vuelve a ser el centro de la moda

En nuestro espacio de moda de hoy toma protagonismo la pasarela española que adelanta sus fechas para no solaparse con la británica. Del 25 al 29 de enero tendrá lugar Mercedes Benz Fashion Week Madrid, patrocinada por la firma Mercedes Benz desde hace catorce convocatorias consecutivas, se transformará en el motor del gran momento creativo de la moda.

Gracias a los cambios realizados por la nueva directora de la pasarela, Charo Izquierdo, quien está impulsando el proceso de digitalización de las marcas y logrando que la moda se viva en la ciudad tomando protagonismo y obteniendo relevancia y significación en la mente de los madrileños, la moda se vive con mayúsculas durante más de seis días, ya que desde el día 20 habrá actividades relacionadas.

La edición número 67 de Mercedes Benz Fashion Week Madrid cuenta con 48 diseñadores y marcas con algunas ausencias (como las firmas Roberto Torretta y Francis Montesinos) y varias incorporaciones (como la firma Pedro del Hierro que vuelve a la pasarela después de dieciséis años).

El primero de los desfiles del calendario oficial correrá a cargo de Maria Escoté y el broche final lo dará la firma Palomo Spain. Ambos son jurado en el próximo programa de TVE “Maestros de la Costura”. Nuestra analista de moda, Jimena Mazucco, destaca la relevancia que está obteniendo el concepto See Now, Buy Now en varios de los desfiles que se verán en la próxima edición, así como la variedad de firmas que participan en el calendario off de MBFWMadrid como son: Francisco Saez, Sybilla, Beatriz Peñalver, Encinar, Brea y ESNE.

Facebook se convierte en colaborar en esta edición y lo hace a través de una jornada titulada “El nuevo escaparate de la moda” que se celebrará en la Caja de Nausica del Palacio de Cibeles el día 24 de enero.