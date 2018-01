2018, el año de los juegos en 4K

No hace tanto tiempo que las consolas (NES, Master System, Super Nintendo o Mega Drive) se conectaban directamente a la entrada de antena de nuestras televisiones de tubo para disfrutar con sus juegos pixelados de 8 y 16 bits. Más recientemente superamos la época del euroconector (PSOne, Saturn, Nintendo 64, PS2, Xbox, Wii) y llegamos al HDMI con sus capacidades para reproducir gráficos en alta definición (PS3, XBOX 360, Wii U, PS4, Xbox One, Nintendo Switch…). En la actualidad PS4 y Xbox One S conviven con sus versiones supervitaminadas tecnológicamente, PS4 Pro y Xbox One X, y éstas han abierto las puertas al 4K.

Una definición que puede llegar a doblar la calidad del Full HD de 1920x1080p., nada menos. Y si ya habláramos de ordenador, con equipos súper punteros, podríamos incluso escalar hasta el 8K y 16K…. pero vamos a centrarnos en el 4K porque será la definición gráfica protagonista de 2018. Obviamente para disfrutar plenamente de los juegos en 4K es necesario disponer de una televisión con esta definición visual. Y si cuenta con tecnología de potenciación del color HDR mucho mejor, ya que las nuevas consolas también hacen uso de ella. El cambio del parque de televisores a una nueva tecnología nunca es rápido pero, sin duda, las nuevas consolas están contribuyendo a ello. Este nuevo escenario es el campo de batalla para PS4 Pro y Xbox One X. La consola de Sony llegó al mercado en noviembre de 2016, mientras que la de Microsoft lo hizo justo un año después, y en 2018 ya compiten a pleno rendimiento.

Ps4 Pro junto a Ps4 / Brian R. Smith (Getty Images)

Daniel Hernández, Social Media Manager de Xbox en España, lo tiene claro: el 4K significa más resolución, más pixels, y por tanto “más nitidez” en pantalla. Esto potencia las texturas de los modelados en los juegos y aumenta la distancia de dibujado (profundidad de imagen definida). Además la potencia extra de las nuevas consolas también favorece la reducción de los tiempos de carga, “algo que los jugadores valoran bastante”. Además todos los géneros se benefician de la espectacularidad del 4K, desde los ‘triple A’ hasta las producciones independientes. Otra duda recurrente: las diferencias entre el 4K nativo y el 4K reescalado. El primero “es la resolución original que envía la consola al televisor, directamente en 4K”, mientras que el reescalado “transforma el Full HD en 4K” en la televisión. A estos términos debemos sumar el 4K dinámico, gracias al cual las consolas pueden variar la resolución de los juegos para que funcionen siempre a máximo rendimiento y sin tirones.

Xbox One X / Christian Petersen (Getty Images)

Sobre los juegos (lo más importante de este negocio, no nos engañemos), los propios estudios parchean muchos de los títulos que ya están en el mercado para añadirles soporte para 4K, y juegos recientes como Halo 5, Gears of War 4, Forza Mostorsport 7, Assassin´s Creed Origins y Call of Duty World War II ya han sido creados con el 4K como resolución por defecto. Por delante, en el caso de Xbox One X, están pendientes de aparecer exclusivos como Sea of Thieves, Streets of Decay 2 o Crackdown 3, además de los juegos multiplataforma que verán la luz en este 2018.

Más actualidad

Una de las principales noticias de los últimos días es el regreso en versión remasterizada de Dark Souls, uno de los juegos más despiadados de todos los tiempos, para Nintendo Swicth, PS4 y Xbox One. Será el próximo 25 de mayo e incluirá su pack de expansión. Para PS4 Pro y Xbox One X dispondrá de gráficos en 4K reescalados, mientras que los jugadores de PC podrán disfrutarlo en 4K nativo. Además dispondrá de juego online hasta para 6 jugadores.

La versión remasterizada de Dark Souls para Switch fue anunciada en el último evento Nintendo Direct Mini, donde también hubo más sorpresas. En 2018 la consola híbrida recibirá Mario Tenis Aces, Donkey Kong Country Tropical Freeze y Kirby Star Allies. Además Super Mario Odyssey recibirá una actualización en febrero con un nuevo modo de juego llamado ‘mundoglobo’.

Esta semana hemos probado la versión beta del próximo Dragon Ball FighterZ, el juego de lucha en equipo 3vs3 que saldrá a la venta el 26 de enero. Tras una primera jornada de esperable colapso general de servidores, una vez que la beta arrancó hemos podido comprobar que apunta a ser el juego definitivo de la saga de Toriyama. Gráficamente cuenta con escenas calcadas del manga y el anime, apostando por la vuelta a las dos dimensiones después de las 3D de Xenoverse. Los combates son fluidos, con combos relativamente asequibles y con un continuo espectáculo visual que le garantiza triunfar entre la amplísima comunidad de seguidores de Dragon Ball.

Este 19 de enero verá la luz en versión física para PS4 Cat Quest, un simpático juego de rol desarrollado en un mundo felino. Con una gran traducción que favorece su tono humorístico y entrañable, nos ofrece mecánicas roleras asequibles, combates de acción y un colorido mundo abierto con historia principal y misiones secundarias que nos llevarán a poblaciones y oscuras (aunque simpáticas) mazmorras.

El próximo 24 de enero llegará a las tiendas The Inpatient, un nuevo juego de terror psicológico para las gafas de realidad virtual Playstation VR. Los creadores de Until Dawn: Rush of Blood nos introducen ahora en un manicomio de los años 50 de ambiente más que tétrico, como precuela de Until Dawn. Cuenta con detalles magníficos como la elección de opciones de conversación mediante órdenes de voz.

Presentación del Libro Blanco / DEV

La Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV) ha presentado su Libro blanco del desarrollo español de videojuegos. Entre los datos más interesantes destacan que la industria nacional facturó en 2016 617 millones de eurois, un 21% más que en 2015. Además el empleo en el sector creció un 20% hasta alcanzar los 5.440 profesionales, pero ha descendido el número de estudios en activo. También hay que saber que el 40% de las empresas españolas ya se han introducido en el mundo de la realidad virtual, y que muchas de ellas tienen problemas para encontrar perfiles con la formación adecuada en el mercado, por lo que puede ser una buena opción para estudiar. Esta industria pide una “ambicioso” plan de apoyo público que asegure la sostenibilidad y rentabilidad del sector.