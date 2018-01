Celia Villalobos confía que los intereses personales no estén por encima del PP en Málaga

La diputada popular y ex alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos confía que los intereses personales no desbaraten los buenos resultados del PP en esta provincia.

Preguntada en los desayunos de Televisión Española por el futuro de la alcaldía de Málaga, la decisión de Francisco de la Torre sobre si será o no candidato y las maniobras del partido dejando al alcalde la última palabra, Villalobos ha asegurado: "Ese es un problema de él. Yo tengo como norma allí donde he estado cuando me voy, me voy. Cuando dejé de ser alcaldesa, Francisco de la Torre era mi primer teniente-alcalde, es un gran alcalde, fue un buen compañero ya partir de ahí no me he vuelto a inmiscuir para nada porque yo creo que las personas que se van y quieren seguir gobernando, al final te sitúa fuera de la realidad. Yo me fui y me fui. Yo lo que espero y confío es que seamos capaces de mantener la provincia de Málaga como está porque, personalmente a mí y a los que estábamos allí nos costó mucho esfuerzo, muchos años, cambiar la dinámica electoral en Málaga y me daría mucha rabia ahora que se perdiera ahora por cuestiones personales".