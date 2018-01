La cultura y el segmento de lujo entre las bazas que Málaga mostrará en Fitur

Málaga ha reafirmado este martes en Madrid su apuesta por el arte y la cultura como grandes ejes de desarrollo turístico. En el tradicional acto que la ciudad organiza en vísperas de la inauguración oficial de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el alcalde, Francisco de la Torre, ha presentado la nueva Guía ‘Málaga, historia y arte’, una publicación dirigida a los profesionales que realiza un exhaustivo recorrido por el legado que las diferentes culturas han dejado en la ciudad.

En concreto, esta nueva guía turística, que sigue el modelo utilizado por la campaña ‘Mira Málaga’, incluye todos los monumentos de la ciudad, desde la Prehistoria a la época contemporánea, así como todas aquellas referencias que son susceptibles de convertirse en elementos de atracción turística y cultural. La guía, que hoy se ha presentado en español, será traducida también al inglés, francés, alemán e italiano.

Así, la guía incluye toda la información práctica sobre los monumentos de la ciudad, anécdotas, historias de los diferentes centros y datos que puedan ser de utilidad para los turistas y visitantes. No en vano, según el último Observatorio Turístico de Málaga, la actividad más realizada por los viajeros una vez en el destino es la visita a monumentos y museos (entre los que destacan la Catedral, el Museo Picasso, el Castillo de Gibralfaro y el Centre Pompidou Málaga).

Más de doscientas personas se han dado cita en Florida Retiro para asistir a la Noche de Málaga en FITUR, con la que la ciudad inaugura cada año su presencia en la cita turística más importante del mercado nacional. Entre los asistentes, representantes de compañías aéreas y navieras, directores de hotel, empresarios turísticos, representantes institucionales, embajadores, actores, artistas, periodistas especializados, organizadores de congresos y directores de las oficinas españolas de turismo (OET) en todo el mundo.

Durante el evento, que ha contado con la actuación de Los Amaya, el alcalde, Francisco de la Torre, ha subrayado que, un año más, Málaga puede presentarse en la principal feria turística del país con la satisfacción del deber cumplido. No en vano, De la Torre ha recordado que en la última década Málaga ha sido el destino urbano de España con mejor evolución y ha subrayado que en 2017 la ciudad ha vuelto a batir todos sus récords turísticos.

De hecho, el regidor ha recordado que Málaga ha crecido en todos los indicadores turísticos, haciendo especial hincapié en el empleo, la rentabilidad hotelera, las pernoctaciones, el grado de ocupación, la cifra de viajeros alojados o la estancia media. Así, De la Torre ha destacado que a la vista de estas cifras Málaga volverá a ser la locomotora del crecimiento turístico de la provincia.

Pese a su magnífica evolución, el alcalde ha indicado que no podemos quedarnos sólo en la correcta atención a los turistas. “El viajero del siglo XXI nos pide experiencias, sensaciones, elementos que hagan única nuestra oferta. También en esto hace falta el esfuerzo de todos. Incluso de los ciudadanos que no tienen ningún tipo de responsabilidad pública o no se dedican directamente al turismo”, ha dicho.

Así, ha explicado que la ciudad de Málaga ha basado su dinamismo actual en la creación e implantación de eventos culturales y de instituciones museísticas de referencia; “una estrategia –ha dicho- que ha dado sus frutos y ha conseguido que Málaga sea actualmente el destino turístico más dinámico de España, el que más crece y que tiene la oferta museística más competitiva desde el punto de vista turístico”.

No en vano, la ciudad tiene actualmente casi 40 museos, centros expositivos y centros de interpretación, lo que le ha valido el sobrenombre de “ciudad de museos”. Entre las grandes referencias, el alcalde ha citado el Museo Picasso, el Centre Pompidou Málaga, la Colección del Museo Ruso, el Museo Carmen Thyssen, el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo Automovilístico y de la Moda o el Museo de Bellas Artes y Arqueológico en el palacio de la Aduana.

De la Torre se ha mostrado convencido de que esta completa oferta cultural servirá para que Málaga volverá a tener este año un ejercicio magnífico gracias al desarrollo de unas políticas transversales que ha hecho de la ciudad “un destino transformado, en continua evolución para satisfacer la demanda de todos los turistas, y que ofrece actividades durante todo el año”.

Desarrollo de la guía

El objetivo de la guía ‘Málaga, historia y arte’ es dotar a los profesionales del sector turístico de un contenido lógico explicativo de la época en la que se construyó cada monumento del destino y por qué está ubicado en ese lugar y no en otro, siguiendo el desarrollo urbanístico de la ciudad.

Así pues se ha dividido el documento en cinco capítulos que corresponden a las cinco edades de la ciudad, comenzando con una introducción dedicada a la Prehistoria, Edad Antigua-Media, Moderna y Contemporánea hasta llegar a la actualidad.

Cada capítulo va ilustrado con las fotos de los monumentos citados en el texto que, en los casos en los que se disponga de ella, ofrecerá más vías de información o contacto (teléfono, página web, etc.), así como anécdotas y/o curiosidades, para dar un tono más fresco y ameno a la lectura.

Asimismo, para facilitar aún más la comprensión y dar una visión general de la ubicación de los monumentos y los hitos, se han añadido planos de la ciudad en los que se señala la ubicación exacta de los monumentos mencionados en cada capítulo. De este modo, el usuario tendrá una visión general de todo lo que puede visitar a su alrededor, según el punto geográfico donde se encuentre en ese momento en la ciudad.