Plaza: "Espero un partido muy duro, muy intenso, de alto nivel físico"

El técnico del Unicaja Joan Plaza, se refirió al partido de mañana ante el AX Armani Milan, 20:45 horas en tierras italianas.

"Cuando juegas contra un equipo que lleva varias derrotas consecutivas, es cuando más peligro hay o al menos así me lo dice la experiencia. Yo prefiero jugar con un equipo que lleve 10 partidos ganados seguidos y nos menosprecie, pero no va a ser el caso. Espero un partido muy duro, muy intenso, de alto nivel físico. Creo que va a ser altamente complicado. Quiero que el equipo haga un buen partido y dar el 100 % de nosotros mismos. El AX Armani es un equipo con un roster muy amplio y con muchos recursos: tiene a Gudelock que tiene luz verde para tirar y un talento enorme cuando está caliente como ahora, tiene a Theodore muy vertical hacia dentro, a Misov capaz de jugar de 4 y de 3, con mucha amenaza en el tiro exterios, a Kusminskas, a Gulitis cada vez más físico, más fuerte y difícil de parar, pero más allá de su que es mucha, me preocupa más su estado de querer desde el primer cuarto borrarnos del mapa para olvidar la racha que tienen en Euroliga".

El técnico habló también de la carga de partidos, del estado de forma del equipo, del reencuentro con Kuzminskas, de la cercanía de los playoff de Euroliga o de la clasificación virtual para la Copa del Rey entre otros temas.