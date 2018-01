Así será la Casa de las Mujeres de Vitoria

En ‘Hoy por hoy’ hablamos con Elena Cercadillo y Cristina Galiana sobre las principales conclusiones del proceso participativo que se ha llevado a cabo para diseñar la Casa de las Mujeres- Emakumeen Etxea. Escúchalo aquí.

Será una casa ‘inclusiva, abierta y plural’. Los cimientos de la futura Casa de las Mujeres- Emakumeen Etxea de Vitoria, ya están puestos. Durante los nueve meses que ha durado el proceso participativo, en el que se han involucrado varias asociaciones y mujeres a título individual, se ha debatido y diseñado la estructura, los usos, la financiación o el modelo de gestión del nuevo espacio.

Se apuesta, según hemos podido saber en Cadena Ser Vitoria, por una gestión compartida entre el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento y una nueva asociación- Asociación Casa- que integrarán todas las mujeres que, a título individual, quieran formar parte de este proyecto.

Sobre el personal, el documento establece la necesidad de dos coordinadoras que trabajen de forma permanente y educadoras, cuidadoras, psicólogas y asesoras jurídicas eventualmente.

Respecto al programa, la propuesta inicial que se ha elaborado en el proceso participativo establece que en la Casa se ubiquen la Escuela de Igualdad y Empoderamiento de Vitoria- Gasteiz y servicios como una asesoría jurídica para mujeres, otro de atención psicológica, una biblioteca, un programa de autoempleo o un banco del tiempo. También se recoge la necesidad de crear un txikigune o servicio donde las mujeres puedan dejar a sus hijos e hijas mientras participan en las diferentes actividades.

Será un espacio en el que sólo podrán entrar mujeres. “Queremos que sea un espacio seguro para todas las mujeres y hay realidades cotidianas de muchas mujeres que entran en conflicto con la presencia de hombres o con la posibilidad de sus agresores puedan utilizar el espacio de la casa para cometer agresiones”, explica Cristina Galiana.

Respecto al espacio, las mujeres y asociaciones participantes en el proceso, reclaman que el edificio en el que se ubique la casa tenga varios espacios polivalentes, una gran sala con capacidad para 200 mujeres, espacios más discretos para la atención más personal y un espacio exterior, que no tiene por qué ser de uso exclusivo.

El único punto de fricción entre el grupo impulsor y el Ayuntamiento de Vitoria es la ubicación definitiva del espacio. El gobierno de Urtaran apuesta por la Casa Echanove, en el Casco Viejo, sin embargo, para las mujeres y asociaciones, el edificio no es lo suficientemente amplio. Se propuso entonces el Palacio de Elvira Zulueta, pero no se aceptó por lo que finalmente, se ha remitido al Ayuntamiento una lista alternativa que incluye edificios como el Palacio Gobeo Guevara o el Palacio Maturana Verástegi. “Esto se traduce en que no hay un interés real, es algo que tienen qué hacer porque está de moda el feminismo, porque queda bien de cara a la ciudadanía” apunta Elena Cercadillo, una de las mujeres participantes en el proceso.