Sáenz de Santamaría da largas a Erkoreka

El PNV se resiste a negociar los presupuestos y Mariano Rajoy se resiste a negociar las materias pendientes del Estatuto de Gernika. Tendrá o no relación, pero es parte del mensaje que ayer recibió el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, tras telefonear a la Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con el objetivo de activar una negociación bloqueada desde finales de agosto del año pasado.

“No entra con carácter prioritario en el horizonte de preocupaciones del Gobierno central” ha admitido Erkoreka.

Con la crisis catalana todavía activa y Ciudadanos subiendo como la espuma a costa del PP, Sáenz de Santamaria despachó a Erkoreka pidiendo más tiempo para analizar el informe sobre las 37 materias pendientes que el propio portavoz le remitió en el mes de septiembre, hace ya cuatro meses.

“Lo van a estudiar pero no con la urgencia y la relevancia que se le ha dado desde el Gobierno vasco. No obstante, confío en que se produzca una respuesta lo antes posible. No voy a hablar de fechas. Vamos a dar tiempo al tiempo. Vamos a esperar que se produzca un análisis razonables y serio sobre ese planteamiento y que podamos abordar una negociación lo antes posible” ha asegurado con cierta resignación después del jarro de agua fría de su última comunicación con la vicepresidenta.