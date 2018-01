TEDXVitoriaGasteiz o gente interesante con mensajes interesantes

Escucha aquí la conversación que hemos mantenido con los organizadores –Cristina Juesas y Óscar Ray- y varios de los protagonistas del evento TEDXVitoriaGasteiz: Sonia Moreno, Scott Wallace y Mar Abad.

Hay ideas que merece la pena difundir. Es la máxima de los eventos TEDX, independientes y sin ánimo de lucro, que se organizan alrededor del mundo; también en Vitoria-Gasteiz desde hace 4 años. Los organizadores han citado el 14 de abril en el Palacio de Congresos Europa a un variopinto grupo de personas interesantes con ideas interesantes que desean compartir; les han seleccionado para que den forma al lema que vertebra este año el encuentro: “Switch on the light” algo así como encender la luz.

El lema

Cristina Juesas explica que el tema que se elige en cada edición es una especie de paraguas bajo el que se puede dar cabida a diferentes interpretaciones del mismo. En esta ocasión, les apetecía explorar el tema de la luz desde el sentido ilustrado de la palabra: aquello de poner luz donde no hay, de iluminar. Tiraron de ese hilo y lo unieron con otra idea: la del acto voluntario de apretar un botón para encender esa luz. Con todo ello han cosido una imagen (paraguas) final que viene a representar lo importante que es nuestra actitud personal la hora de ‘encender luces’, a la hora de abrirnos a la formación, a la hora de ver el lado luminoso de la vida o a la hora de salir de una circunstancia oscura, difícil.

En total serán 15 visiones, 15 relatos, 15 ponentes alrededor de ese “Switch on the light” desde la perspectiva del turismo, la economía, la violencia de género, la astrofísica, la innovación médica o el deporte, entre otras.

De niqabs, tribus indígenas y palabras

En ‘Hoy por hoy Vitoria’ hemos hablado con tres de los protagonistas del evento. Sonia Moreno, periodista, corresponsal de –entre otros medios- la Cadena SER en Marruecos nos da algunas pinceladas de su experiencia bajo un niqab, la vestimenta islámica que cubre el rostro y cuerpo de las mujeres; es algo entre el velo islámico y el burka. Sonia se hizo con una de estas indumentarias –cuya confección y venta está prohibida en Marruecos desde enero de 2017- y lo paseó por calles marroquíes y madrileñas. Toda una experiencia para comprobar qué siente una mujer ataviada con esas ropas y para ver cómo se comportan los demás ante una de ellas.

Además, el periodista, profesor universitario y escritor Scott Wallace –autor del libro ‘The unconquered: in search of the amazon last uncontacted tribes’- nos traslada la idea de que hay cosas que es mejor que permanezcan ocultas en las sombras; en este caso, en las sombras de la selva amazónica. Se refiere a las tribus indígenas no contactadas, los últimos vestigios de las culturas precolombinas, cuyo futuro está amenazado por los intereses económicos que están arrasando su hábitat.

Y, por último, la también periodista Marta Abad, repasa con nosotros algunos de los vocablos que ha recogido en su libro: ‘De estraperlo a postureo, cada generación tienen sus palabras’. Ella asegura que somos lo que hablamos, que las palabras que utilizamos dan mucha información –arrojan mucha luz- acerca de la época en la que nos hemos desarrollado, el grupo social al que pertenecemos. Y dice más: que son los jóvenes de cada generación los que fijan ese vocabulario, los que dan identidad a cada tiempo. Desde aquellos que nacieron en la posguerra y hablaban de ganar perras chicas hasta los jóvenes de hoy día que generan y dan muerte a palabras a ritmo vertiginoso merced a internet.

Junto a las ponencias, el TEDXVitoriaGasteiz se completa con una oferta de talleres y performances. Para más información sobre los contenidos, la compra de entradas, voluntariado del evento o para aquellos interesados en financiar esta iniciativa: http://www.tedxvitoriagasteiz.com/es/