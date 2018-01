Puigdemont jura la Constitució per "imperatiu legal"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha jurat "per imperatiu legal" la Constitució i l'Estatut i s'ha compromès a actuar "amb plena fidelitat a la voluntat del poble", com a pas previ per poder tenir l'acta de diputat.

Els tràmits per obtenir l'acta passen per presentar les credencials com a electe, una declaració de béns i una promesa per escrit de complir l'Estatut i la Constitució, requisits que han complert els electes de JxCat i ERC abans del ple de constitució de demà.

Encara que en el cas de Carles Puigdemont, la fórmula usada, segons fonts de JxCat, és de prometre la Constitució i l'Estatut "per imperatiu legal", amb el següent afegit en el text: "Prometo actuar amb plena fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya".

Una fórmula que han usat la majoria d'electes de JxCat, llevat dels investigats Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Jordi Turull, Clara Ponsatí i Lluís Puig, que només prometen la Constitució i l'Estatut sense afegir res més, amb l'excepció de l'exconseller Josep Rull, que sí que inclou "per imperatiu legal".

El mateix passa a ERC, perquè els investigats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Meritxell Serret i Carme Forcadell s'han limitat a prometre la Constitució sense afegir-hi res, segons fonts de la formació republicana.

En canvi, la resta d'electes d'ERC han usat la fórmula següent: "Prometo respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per imperatiu legal. I anuncio que quedo a disposició del nou Parlament, de la Presidència i del Govern de la Generalitat de Catalunya, sent fidel als mandats democràtics emanats del poble de Catalunya".