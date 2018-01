La ovetense acusada de abandonar a su hijo de 8 años no revela su paradero pero dice que está bien

La defensa de la ovetense para la que Fiscalía y Principado piden dos años de prisión por un delito de abandono familiar por no revelar el paradero de uno de sus hijos, un menor de 8 años, pide su libre absolución porque la madre tiene derecho a no decir dónde está el niño y porque en modo alguno ha quedado probado el abandono.

La mujer juzgada esta mañana, ya cumple condena por abandonar a sus tres hijas menores, la más pequeña un bebé de un mes. Las niñas fueron encontradas, una noche de diciembre de 2014, solas en casa, casi desnudas, sucias, mal alimentadas y entre basura en su domicilio de Oviedo. Esto según la abogada que ejerce su defensa, en representación del despacho de Luis Tuero, Bárbara Sánchez, pesa en este nuevo procedimiento penal, en el que se la acusa otra vez de un delito de abandono en este caso por no revelar el paradero de otro de sus hijos, un pequeño de 8 años. La acusada ha insistido hoy en que "el niño está con su padre" hace años, y en que no quiere decir donde se encuentra. También ha referido, a preguntas de su abogada, las únicas que ha contestado, que antes de entrar en prisión, en 2016, sabía que"el niño estaba bien". La letrada defensora, pide la libre absolución

La defensa, en sus conclusiones ha sido muy dura con la actuación del Principado que ha ejercido la acusación particular, por llevar este asunto por lo penal cuando "administrativamente la consejería de servicios sociales puede investigar donde está el niño y tomar medidas que no se han tomado, como declarar al niño en desamparo, como se hizo con sus otros 4 hijos y así poder denunciar su desaparición".

La madre de la acusada, se ha acogido a su derecho a no declarar mientras que su tío, que sí contestó a las preguntas de todas las partes, dijo haber visto por última vez al pequeño cuando este tenía un año y dos meses, siendo informado posteriormente de que se había ido a Portugal con su madre, momento en el que perdió el contacto con ellos. Ese tío de la acusada es el mismo que tiene en acogimiento a dos de los hijos de la acusada, y está a la espera de acoger al resto, dos niñas de corta edad.

La abogada del Principado, Antonia Fuentes, destacó en sus conclusiones finales que la procesada ya declaró en la instrucción que aunque ello la perjudique no dirá nada sobre el paradero de su hijo, y se preguntó"¿qué teme? ¿qué esconde?". En la sala la letrada de la consejería fue la única que se atrevió a decir sobre el niño que "no sabemos si está vivo o muerto" y expuso que la falta de filiacción parental del niño, es decir, que no tenga padre reconocido oficialmente y la dejadez de funciones de la acusada como madre son constitutivos de un delito de abandono familiar.

Por su parte, el fiscal expuso que los hechos en los que la acusada se desentiende de su hijo son "una perversión biológica que se convierte en una conducta delictiva". Y añadió, que "no contenta con olvidarse de su hijo no ha hecho manifestación alguna de su paradero, lo que impide que las autoridades ejerzan su obligación de tutela e indagación sobre el estado del menor y de que sus necesidades están siendo atendidas". El fiscal concluyó que "la dejación absoluta por parte de la acusada como madre requieren un reproche moral, social, ético y penal".

Fiscalía y Principado piden para esta ovetense 2 años de prisión y 9 de inhabilitación para la patria potestad por un delito de abandono de familia.