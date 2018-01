Josemi Alarcón: “La mejor opción es jugar en el Villarrobledo, tiene un equipazo”

El nuevo fichaje del CP Villarrobledo, Josemi Alarcón, ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos La Mancha para repasar su vuelta a la que es su casa, Villarrobledo. El joven centrocampista de 19 años ha explicado que, tras no contar con muchos minutos en Tarragona, manejó varias ofertas y la que más le convenció fue la del Villarrobledo por su proyecto.

“He tenido ofertas de Valencia y Alicante pero la mejor opción siempre ha sido jugar en el Villarrobledo, es mi casa y tiene un equipazo”, explica Alarcón en SER Deportivos La Mancha. Tras formarse en las categorías inferiores roblenses, el centrocampista se marchó al Juvenil División de Honor del Albacete para posteriormente fichar por el filial del Nastic de Tarragona.

Una mala temporada en cuanto a minutos ha obligado a Alarcón a buscar una salida y aquí vuelve a aparecer el CP Villarrobledo. “Conozco a Manolo Martínez de mi etapa en Albacete, tira de gente joven y es un pedazo de entrenador”. Además, el centrocampista reconoce que en Tarragona “he crecido como futbolista y como persona”.

Empecé jugando de mediocentro aunque con el tiempo me he ido haciendo un jugador de último pase, me siento más cómodo en la media punta pero también puedo jugar en el doble pivote”, argumenta Alarcón a nuestra emisora.

En cuanto a la ficha, ambos clubes ya se encuentran tramitando las gestiones para que el jugador pueda debutar en Villarrubia.