Agentes Medioambientales de la región denuncian indefensión en su trabajo

Una sentencia firme condena a seis meses de prisión a un vecino de Las Pedroñeras por agresión a un Agente Medioambiental en 2013. Así lo ha trasladado la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, que celebra el auto pero insiste en que "no se trata de un caso aislado".

Alfredo Poveda, portavoz, explica que "la Audiencia Provincial de Cuenca ha ratificado que existió un delito de atentado contra un agente de la autoridad". Los hechos ocurrieron en la finca ‘La Hita’, entra las localidades de Las Pedroñeras y Las Mesas.

Desde la Asociación lamentan que la consejería de Medio Ambiente no se personara como acusación particular en este caso y que al agente medioambiental no se le proporcionara asistencia legal.

En este sentido, denuncia Poveda que los agentes medioambientales se encuentran en una situación de indefensión en el desempeño de su trabajo, por lo que "no se trata de un caso aislado ni puntual". En concreto habla de "sistemas de comunicación deficitarios, falta de formación en seguridad, ausencia de medios de protección y defensa, y la práctica de servicios en solitario".

Asegura que desde CCOO se están aglutinando los casos de agentes que sufren estas amenazas y agresiones, que el sindicato trasladará a la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.