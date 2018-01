Aníbal Merayo, candidato a la secretaría del PSOE de Ponferrada

El exconcejal y exsecretario de la agrupación del PSOE en Ponferrada, Aníbal Merayo se presenta como candidato a dirigir de nuevo el partido en el municipio.

Rodeado de un equipo que integra experiencia y juventud, Merayo pretende devolver la democracia interna que asegura se ha negado a la militancia en los últimos tiempos con la nula convocatoria de las asambleas semestrales o con la nula comparecencia del grupo municipal para dar explicaciones sobre su gestión. Son esas algunas de las razones que le llevan a presentar esa candidatura.

En ese camino, Merayo cuenta con históricos como el que fuera eurodiputado, José Álvarez de Paz y el expedáneo de Fuentenuevas, Eugenio Arias, pero también con dos concejales del actual grupo municipal, la que fuera candidata a las últimas municipales, Ángela Marqués y Alberto Rodríguez.

Forman un equipo equilibrado, asegura Merayo, que tiene claro que en el partido no sobra nadie y cuyo objetivo prioritario será garantizar la democracia interna en decisiones asamblearias para luchar contra quien es el adversario claro del PSOE que, por cuestiones ideológicas, no es otro que el PP. De hecho, Merayo cree que la mayor parte de la militancia no han entendido que gobiernen los populares con una corporación mayoritaria de izquierdas. En todo caso, mantiene Merayo, no tiene que haber una ruptura en el seno del grupo municipal por la presencia de dos ediles. Reitera el candidato que las vías de diálogo y los acuerdos deben presidir toda la labor de la agrupación

En cuanto a la posible vuelta del exalcalde y portavoz de USE-Bierzo, Samuel Folgueral, de cuyo equipo formó parte el propio Merayo. El candidato asegura que no es un tema prioritario, pero en todo caso, la reincorporación o no del exregidor quedará en manos de la militancia.

Ya son dos los candidatos a la secretaría de la agrupación del PSOE en Ponferrada en la asamblea prevista el próximo 27 de enero. Hace unos días, fue el portavoz del grupo municipal, Olegario Ramón quien presentó su candidatura.