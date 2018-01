Ibon Iparragirre será trasladado al centro Aita Menni de Arrasate

Enfermo de sida en fase terminal y con problemas neurológicos, el preso de ETA Ibon Iparragirre ingresará en las próximas horas en el centro sanitario Aita Menni de Arrasate. Según nos confirma su abogado, Iñaki Goioaga, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que dictó en diciembre prisión atenuada para él por razones de salud, ha aceptado ya su traslado y podría ser cuestión de horas o, a más tardar 48 horas, que el traslado de Iparragirre sea una realidad.

Natural de Ondarroa, había sido condenado a 299 años de cárcel. Desde hace años, ha solicitado su excarcelación por su delicado estado de salud. Etxerat informó a finales de diciembre de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la AN había ordenado su traslado al centro Aita Menni de Arrasate, que desde 2012 cuenta con la Unidad de Psiquiatría legal. Su familia ya manifestó no estar de acuerdo con este traslado, que en cuestión de horas se hará efectivo, ya que consideran que debería no permanecer en segundo grado, sino que debería ser excarcelado debido a su estado terminal.

Su abogado ha declinado realizar valoraciones hasta que puedan realizar la primera visita y conocer su estado y su situación de primera mano.