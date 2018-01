Bakambu ya es historia tras el pago de 37 millones de euros

El Villarreal ha hecho oficial este miércoles el traspaso del franco-congoleño Cedric Bakambu al Beijing Guoan chino después de el futbolista haya hecho efectiva la cláusula de rescisión de su contrato.



A pesar de que la operación se concretó hace quince días, el Villarreal no ha cerrado la operación hasta que se cumpliese el último trámite necesario, que era el abono íntegro del importe de la operación.



Aunque el Villarreal no ha hecho oficial las cifras, fuentes cercanas a la operación han tasado el traspaso de Bakambu al club chino en una cantidad próxima a los 40 millones de euros.



Esta venta ha sido una de las más importantes en la historia del Villarreal y también una de las operaciones más rentables después de Bakambu recalase en el Villarreal hace tres temporadas procedente del Bursaspor turco a cambio de 7,5 millones de euros.



Cedric Bakambu ha sido uno de los delanteros más prolíficos desde su llegada al fútbol español, tras marcar 21 goles en su primera campaña, doce en la siguiente -en la que estuvo casi cinco meses lesionado- y 14 en menos de la mitad de la actual campaña.



A finales del pasado mes de diciembre, Bakambu pidió al Villarreal que negociara su marcha al Beijing Guoan al haber recibido una oferta que el jugador calificó de "imposible de rechazar".



Fuentes cercanas a la operación sitúan la oferta en 18 millones brutos por año para el jugador, aunque con la obligación de permanecer al menos dos temporadas en el club.



Este es el segundo traspaso de un jugador del Villarreal a un club chino en poco más de un año, ya que el club villarrealense vendió al brasileño Alexandre Pato por 18 millones al Tianjin Quanjian.



Bakambu se ha despedido de la afición del Villarreal con un vídeo que ha colgado en la web del Villarreal en el que ha asegurado que está "contento y triste" por esta situación tras dos años en el Villarreal. Además ha agradecido a sus compañeros los dos años y medio que ha compartido con ellos.



"A partir de ahora seré un aficionado más del Villarreal. Es una segunda familia para mí y no puedo olvidar todo lo que he vivido aquí. Es imposible", ha asegurado en el vídeo.

