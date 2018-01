Imagina pide para los transexuales poder solicitar servicios con la identidad que deseen

Imagina Burgos quiere que el Ayuntamiento facilite un formulario especial para las personas transexuales que lo soliciten a la hora de acceder a distintos servicios municipales que acredite el nombre por el que desean ser identificadas aunque no coincida con su Documento Nacional de Indentidad. La concejala Eva de Ara no cree que identificar a la persona como transexual pueda suponer un estigma sino una síntoma de normalidad e integración. La coalición ciudadana próxima a Podemos, llevará a pleno una proposición que persigue que todas las dependencias que gestionan solicitudes, expedición de carnés o tarjetas o el uso de instalaciones que necesiten una identificación, puedan admitir el nombre de elección de la persona transgénero de forma transitoria hasta que sean adaptados los formularios habituales cuando se desarrolle una legislación en materia de identidad de género desde la Junta de Castilla y León. La concejala Eva de Ara recuerda que hay ya varias autonomías (Canarias, Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra o Euskadi) que han redactado leyes relativas a la no discriminación por identidad sexual o ayuntamientos como el de Zaragoza que ha falicitado la acreditación administrativa con la identidad elegida por las personas transgénero. Critica que Castilla y León no lo haya hecho aún a pesar del compromiso adquirido de remitir a las Cortes un anteproyecto sobre diversidad sexual. Imagina pide también que los menores trans puedan ejercer el mismo derecho a través de sus progenitores o representantes legales e insta al gobierno municipal a contactar con las asociaciones de personas transexuales para que participen en el proceso.

