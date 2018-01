El pasado 28 de diciembre hice dos años de la lesión. Sorprendentemente no tuve ningún sentimiento, ni bueno ni malo, fue un día más para mi. Quizá se trate de esa capacidad de anestesiar los sentimientos que todo superviviente desarrolla.

Han pasado solo dos años, pero a mi me da la impresión de que llevo toda la vida en silla de ruedas. Mis recuerdos a pie son muy pocos, de lo que me alegro mucho, porque ese olvido selectivo creo que es la clave para vivir tan feliz.

Curiosamente, lo que más echo de menos es el snowboard. Puedo decir que es lo único que a día es hoy me hace daño e intento no ver videos de snowboard. A veces caigo en la tentación y los veo, pero nunca es buena idea.

Encuentra lo que amas y deja que te mate, decía Charles Bukowski. Yo lo encontré y casi me lleva por delante, pero aun así, lo echo de menos. El snowboard me llevo al quirófano con un hombro roto, en otra ocasión me llevó en ambulancia al hospital por un fuerte golpe en el estomago contra una barandilla y finalmente me destrozó la médula, y aun así daría lo que fuera por volver a hacer snowboard.

Por suerte hoy tengo una nueva pasión, el tenis, y cuando entro a pista, al igual que me ocurría en la montaña, se me olvida todo lo demás. Así que, si aun no lo tienes, como decía Bukowski, encuentra lo que amas y deja que te mate.