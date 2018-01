Ventajas de tener canas

Ayer por la tarde iba caminando por la calle, sin hacerle daño a nadie, sin generar problemas ni nada, cuando de repente apareció un chaval joven de unos dieciseis años que me dijo: Señor, ¿tiene hora? Y me hundió la vida. Me fui a casa, lloré a moco tendido y me pusé a gritar como un loco: ¿Porqueeeee? ¿Porqué me ha llamado señor?

¿En que momento he pasado de ser el chico que pedía la hora a los señores para convertirme en el señor al que piden hora los chicos? Y mirándome al espejo lo comprendí. Las primeras canas, esa es la clave.

Las canas son el símbolo inequívoco de que la juventud empieza a irse y llega la temida mediana edad, esa edad en la que nos dedicamos, principalmente, a pagar impuestos sin gozar de descuentos por ser estudiantes o ancianos.

Las canas, según como las aceptemos, pueden ser buenas o malas, conferirnos un aura de sabiduría o hundirnos en la miseria pensando que jamás volveremos a ser jóvenes.

Yo las mías las llevo bien, porque solo me salen en la barba. En el pelo aún conservo el castaño natural, aunque no se por cuanto tiempo. Tener canas en la barba aún te da pie a disimularlas, porque te afeitas y listo. Pero creanme, tener canas es en general bueno.

Para empezar, si tienes canas es que tienes pelo y no te has quedado calvo. Y además, piensen en esos canosos tan atractivos de la tele: Sean Connery, Richard Gere y sobre todo George Clooney.

Bueno, vale, Gandalf, Dumbledore y Doc de Regreso al futuro también tienen canas, pero cuando nos empiezan a salir canas a nosotros mismos, siempre pensamos en George Cloony. Si a él le va bien, ¿porqué no me va a ir bien a mi?

Pero además de estos canosos, hay canas muy muy famosas. Por ejemplo, la cana de la expresión "echar una cana al aire". Esta expresión es famosísima y según en qué momento de la vida, muy necesaria.

Y por supuesto, otra cana famosísima es Punta Cana. Un lugar paradisíaco donde la gente canosa y no canosa van a echar una cana al aire.

En fin, amigos, ya lo decía el tango de Gardel "Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien". Sean ustedes canosos, calvos o mantengan intacto su atractivo pelo joven, sepan que al final todo es cuestión de actitud, por eso a George Clooney le va bien. No es que sea guapo, es que cree que es guapo.

Por mi parte solo me queda olvidarme del chaval que me pidió la hora, de las arruguillas de los ojos, la piel seca, la barriga incipiente, los dolores de espalda, la vista cansada y otras señales que indican que... soy un quejica. Qué duda cabe.