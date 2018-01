Cristóbal: "El trabajo nos va a dar pronto su recompensa"

El Deportivo no vive su mejor momento de resultados. Estancado en puestos de descenso, el panorama es preocupante. Sin embargo, Cristóbal Parralo cree que el equipo se debe hacer fuerte en base a la mejoría del juego de los últimos partidos. "El trabajo nos va a dar pronto su recompensa", gritó a sus jugadores durante el entreno. Fue una de las frases repetidas por el entrenador durante la sesión de este miércoles en Abegondo.

"Hay que trabajar más, sólo así tendremos premio", gritó a sus pupilos. "Seguimos, no bajamos los brazos y sobre todo no nos podemos lamentar" , insistió Parralo. El mister no quiere que la mala racha de resultados destroce anímicamente a su grupo. La confianza es un factor fundamental en el fútbol. "Podemos más, pelear y que nadie se rinda", aseguró.

Otro de las grandes carencias del Deportivo está en las pocas ocasiones de gol que genera. Parralo considera que es necesario que su equipo pruebe más disparos a portería. "Tenemos que finalizar. Hay que tirar a puerta" , gritó en varias ocasiones.

El factor psicológico fue uno de los aspectos que quiso cuidar el entrenador en el entrenamiento de este miércoles en Abegondo. Para tener opciones en el Bernabéu, el Depor debe creer en sus posibilidades.

Sidnei, que notó un pinchazo en su pierna derecha, tuvo que abandonar la sesión en la parte final. No saltaron a entrenar ni Fernando Navarro ni Raúl Albentosa.