Josan, un futbolista talismán que busca su cuarto ascenso a Segunda con el Elche C.F.

El Elche C.F. ha presentado por fin al extremo Josan Ferrández, de 28 años, tras superar la lesión muscular con la que llegó del Albacete Balompié. El futbolista de Crevillente puede actuar en las dos bandas y firma por esta temporada y dos más.

Josan tiene un palmarés impresionante en la Segunda B. Acumula ya tres ascensos seguidos a Segunda A con Huesca, UCAM Murcia y Albacete y busca el cuarto consecutivo en el Club ilicitano. "Tengo muy claro que vengo a subir con el Elche porque es la mejor plantilla de la categoría, aunque hay que trabajar duro para demostrarlo en el campo", explicaba el crevillentino.

Por su parte, el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, ha admitido que "por supuesto que me he equivocado en algo, de lo contrario no habríamos hecho tantos movimientos, pero sigo pensando que tenemos la mejor plantilla de nuestro grupo. No me preocupa tanto los que puedan llegar aún, lo que me importa es que los jugadores que están en ese vestuario miren por el equipo. Y eso se hace yendo todos a una, ganando y sumando los tres puntos ante el Deportivo Aragón".