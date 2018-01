El Eldense prescinde de Pablo Pagán

Pablo Pagán ya no es futbolista del C. D. Eldense. El lateral petrerí ha firmado esta misma tarde la baja después de que el club le comunicara que no contaba con él para afrontar el último tramo liguero.

Pablo Pagán llegó al Deportivo a primeros de octubre después de haber empezado la temporada en la filas del La Nucía aunque al no entrar en los planes de Alejandro Esteve decidió regresar al equipo azulgrana de donde salió al finalizar la temporada 2014/2015 para enrolarse en el Novelda.

Desde su regreso a Elda, Pablo Pagán ha intervenido en seis partidos y en dos de ellos ha sido titular. El domingo pasado no entró en convocatoria para medirse al Paterna en el “Gerardo Salvador” al estar aquejado de un proceso gripal.

De este modo, el futbolista de Petrer sigue el camino del también canterano Kevin Sanz que solicitó la baja al no haber contado ni para Dani Ponz ni para Miguel Ángel Mullor.