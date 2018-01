Feijoo: "No me planteo una cuarta legislatura"

Se agita el panorama político gallego. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, insiste en que no se ve presentandose a una cuarta legislatura, es decir, que prepara su despedida.

Cuando a un político le vota su pueblo, ese político no tiene más compromisos que su pueblo, en aquel momento pensamos que la candidatura podía tener algún punto más para conseguir la mayoría absoluta, yo no me planteo una cuarta legislatura, honradamente se lo digo.