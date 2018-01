Sevilla, un quebradero de cabeza para la banda de Tres Caídas

Las negociaciones entre la Banda de las Tres Caídas de Granada y la Hermandad de las Aguas de Sevilla para su contratación en la estación de penitencia de esta corporación del Lunes Santo parecen estar resintiéndose gravemente después de la polémica que han desatado tanto los foros cofrades sevillanos como algunos medios de comunicación.

El Correo de Andalucía publicaba este martes una noticia donde acusaba a la empresa que gestiona los contratos de Tres Caídas de ofrecer dinero – por medio de donativos a la Hermandad de las Aguas del Dos de Mayo – “con tal de estrenarse detrás de un paso en Sevilla”.

El presidente de la banda, José Miguel Zamorano, ha informado a SER Cofrade que las noticias que están publicándose no se ajustan con la realidad y que se desentienden de cualquier polémica. Así, Zamorano ha dejado claro que “nosotros no gestionamos los contratos, eso lo hace la fundación”. No obstante, sí ha dejado claro que detrás de esta información – que considera infundada – están intereses ocultos tanto de algunos periodistas como de ciertas bandas de la capital andaluza.

“No es cierto que se vayan a pagar ni 80000 ni 300000 euros”

José Miguel Zamorano, en contra de esta polémica, la cual viene arrastrándose en los últimos meses, ha querido remarcar que no se trata de un ataque aislado en contra de la Banda de las Tres de Caídas de Granada sino que se trata de una forma de presionar, por parte de algunos sectores de la Semana Santa, a las hermandades sevillanas para que no contraten nada que no proceda de la propia capital. Así, ha asegurado Zamorano que “no hemos sido los primeros en recibir estas noticias, ya le pasó el año pasado a la Banda del Rosario de Cádiz”.

Y es que toda esta polémica viene a raíz del rumor de un posible donativo al que estaría dispuesto acceder la empresa que gestiona la Banda de las Tres Caídas a cambio del contrato con la Hermandad de las Aguas. El presidente de Tres Caídas a esta cuestión ha contestado que realizar este tipo de donativos, “a favor de la obra asistencial de la Hermandad o sufragar parte de los costes de la estación de penitencia, como la flor de los pasos, es algo habitual en Sevilla”. En cambio sí ha desmentido rotundamente que en ningún momento se hayan ofrecido cantidades de 80000 o 300000 euros tal y como se ha vertido en foros públicos.

“Se están cebando con nosotros”

Desde la formación musical que acompaña cada Miércoles Santo al Señor de las Tres Caídas se apunta hacia la motivación de este tipo de críticas: las bandas de Sevilla. José Miguel Zamorano ve claro que tras todo esto está la rivalidad que existe entre las formaciones musicales que las lleva a atacar de esta manera con tal de no perder contratos, “pero con nosotros se están cebando porque no somos de Sevilla”. Y es que según el presidente de la banda, mientras contratar con hermandades de la provincia es sencillo existe una barrera para poder llegar a tocar en la capital durante la Semana Santa.

Es por ello que, desde la banda, quieren desmarcarse de toda polémica y prefieren que esto termine cuanto antes. Tanto es así que, sin estar aún cerrado el contrato, prefieren no tocar el Lunes Santo en Sevilla con tal de evitar la exposición de la propia banda así como de la Hermandad del Rosario ante estos comentarios.

El hermano mayor de El Rosario: “Lo que se dice son barbaridades”

El hermano mayor de la Hermandad del Rosario, Jorge González Guijosa, no ha querido entrar a valorar la polémica surgida ya que “aunque la banda es parte de la hermandad ellos son los que gestionan los contratos”. Y aunque es cierto que la situación es incómoda, González Guijosa ha remarcado que “lo que se está diciendo son barbaridades”.