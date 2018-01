Bankia plantea un nuevo uso para el edificio del Cubo de CajaGRANADA

Bankia ha previsto "dar uso" al emblemático edificio del Cubo, la antigua sede central de CajaGranada, y trasladar allí la Dirección Territorial de Andalucía, que ha creado recientemente con el objetivo de "afrontar las nuevas oportunidades de negocio derivadas de la fusión con BMN", entidad en la que anteriormente se había integrado la caja granadina.

Fuentes de Bankia informan de que en este momento "no se baraja otra opción que no sea darle uso" y "no hay sobre la mesa otras alternativas" como una posible venta o el alquiler de las instalaciones.

Así, al edificio del Cubo, obra del arquitecto Alberto Campo Baeza, se trasladará la Dirección Territorial de Andalucía con su responsable a la cabeza, Joaquín Holgado, y también está previsto que acoja alguna de las oficinas de atención a empresas que el banco tendrá en esta comunidad autónoma.

El edificio que Bankia tiene en Madrid, con todos los servicios centrales, no alcanza los 20.000 metros cuadrados, y el Cubo dobla esta capacidad, por lo que desde la entidad consideran evidente que no se ocupará todo el espacio, pero subrayan su deseo de mantener activo este clásico de la arquitectura granadina.

El edificio, culminado en 2001, se organiza alrededor de un patio central con oficinas distribuidas en siete plantas y está construido con una trama de hormigón armado que en la cubierta sirve de mecanismo para recoger la luz. Se encuentra junto al Parque de las Ciencias de Granada y su fachada se alinea con la del Centro Cultural CajaGranada, diseñado también por el mismo arquitecto.