Policedencias España S.L quiere dar continuidad al astillero de Huelva

UGT ha pedido nuevamente a Cotnsa que acuerde su salida de los astilleros de Huelva para dar paso a los nuevos interesados en mantener viva esta instalación. Contsa debe, además, acordar con el puerto cómo saldar la deuda de unos 700 mil euros por el uso de sus intalaciones.

La empresa Policedencia España también pretende presentarse al concurso una vez estudie la viabilidad del astillero. Algo que tendría que contar con el visto bueno del Puerto, que según subraya, tendría que baremar junto a otros candidatos.

Fuentes de Cotnsa han señalado que la empresa ha hecho todo lo posible por reflotar los astilleros de Huelva, pero el principal handicap ha sido no contar con permiso de construcción, que no podrá recuperar hasta dentro de dos años. Subraya que hasta ahora sólo le ha expresado su interés por quedarse con los astilleros esta empresa de policedencia y que Cotnsa pondrá las cosas fáciles para que, en el momento en que haya acuerdo entre Puerto y Policedencia, ésta última se haga con los activos de Cotnsa. Esa falta de construcción de de barcos lastró que Cotnsa no pudiera hacerse con una oferta de Pescanova que hubiera supuesto un éxito para el futuro de los astilleros.

UGT valora la noticia del nuevo inversor y recuerda la calamitosa situación económica de Cotnsa, que ha frustrado los proyectos prensentados por navieras relevantes como Balearia, que finalmente no culminar la reparación de uno de los cuatro buques previstos en el astillero onubense.

UGT ha pedido el proyecto para estudiarlo y estar seguro de que no es una nueva cortina de humo, como precisa el secretario provincial de la UGT, Sebastian Donaire.

Astilleros cerró en 2010 y desde la llegada de Cotnsa el sector se ha dedicado sin éxito a la reparación de pequeños buques. Actualmente sólo quedan unos 12 trabajadores en tareas de mantenimiento.