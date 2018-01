Narváez insiste en marcharse

David Narváez quiere saber ya si el Xerez CD le va a pagar las mensualidades que se le abonan para decidir así su futuro, de lo contrario pedirá la carta de libertad, algo que por ahora, le niega Luís Oliver.

El atacante se mostró “dolido” por la situación que atraviesa en el club y admite, en declaraciones a la Cadena SER “si Oliver quiere que me quede, que me pague los atrasos, a mí y a mis compañeros".

Narváez también pide garantías de cobro hasta final de temporada porque "me han llegado ofertas muy buenas y no es cuestión de desaprovecharlas, con la edad que tengo no se pueden dejar pasar estas oportunidades". Por eso, el delantero pide al Xerez CD que le deje salir si no hay una solución a las mensualidades, tanto a las que están pendientes como a las próximas.

El jerezano ya ha mantenido varias reuniones con el grupo de Jerez y ya reconoce que “no puedo esperar más, hoy (miércoles) tiene que estar decidido todo, para bien o para mal. No me gustaría irme, vine con la idea de colgar las botas en mi ciudad, en mi equipo, pero esta situación ya es insostenible”, lamenta.