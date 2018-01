El expárroco de Selva niega los abusos y apunta al móvil económico

El expárroco de Selva, Antoni Cano, niega haber abusado sexualmente de una menor de 12 años en su casa de Es Claonge en Santanyí. El expárroco cree que la denuncia responde a un móvil económico instigado por el padre de la menor a quien acusa de exigirle el pago de 60.000 euros bajo la amenaza de denunciarle por unos falsos abusos si no le pagaba. La Audiencia Provincial de Palma juzga estos días al religioso, que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por parte de la fiscalía.

Esta mañana el cura ha negado los hechos y lo ha atribuido todo a un móvil económico orquestado por el padre de la niña. Ha relatado ante el tribunal que el progenitor le exigió 60.000 euros por la venta una casa y al no acceder a ello le amenazó con denunciarle por abusos. "Me dijo que si no le daba 60.000 euros me destrozaría la vida y diría que he tocado a su hija" ha relatado.

El religioso afirma que meses antes de la denuncia el padre llevó a la niña a su domicilio para que se desahogara tras el suicidio de su madre y le ayudara a afrontar la nueva situación familiar, pues el padre iba a tener otro hijo con su nueva mujer. Cano ha asegurado que tras la charla dejó a la menor viendo la televisión y no la vio hasta la mañana siguiente cuando la dejó de nuevo con su padre.

Semanas después, según el cura, el padre le exigió 60.000 euros como comisión por ayudarle a intentar vender su casa y recibió la amenaza de denuncia del padre. Cree que la menor ha relatado estos hechos influenciada por su progenitor. "Es falso, yo a esta niña la vez que la tuve más cerca es frente a mí en una mesa. La niña ha narrado los hechos por influencia del padre, porque arremetió contra él cuando estuvo conmigo por casarse con quien se casó" ha dicho el religioso.

Relato contrapuesto

Un relato totalmente contrapuesto al del padre, que afirma que meses después del episodio su hija le dijo que no quería volver a casa del párrroco porque le había metido en su cama. El progenitor ha dicho que también sufrió abusos por parte del religioso hace treinta años y que su hijastro también, aunque esta última denuncia fue archivada por un juzgado de instrucción. Ha negado el móvil económico y las amenazas y ha explicado que el sacerdote daba un testamento a los menores abusados en los que les hacía herederos de sus bienes para mantenerlos en silencio.

La menor ha declarado a puerta cerrada para que se preserve su identidad. También han comparecido dos psicólogas que han afirmado que el testimonio de la menor es creíble y que cuenta con numerosos indicadores favorables que se utilizan para medir la veracidad en estos casos. El juicio continuará el viernes en la Audiencia Provincial cuando está previsto que quede visto para sentencia.