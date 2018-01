El PSOE denuncia el comportamiento irregular del alcalde en la desestimación del Plan Director de los Cerros

El PSOE ha denunciado lo que considera comportamiento irregular del alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, en connivencia con Ciudadanos, en el proceso de desestimación del Plan Director de los Cerros del Cristo y de San Juanillo, ya que ha adoptado de forma unilateral una decisión en contra de un dictámen emitido por la Junta de Gobierno Local y sin emitir ningún decreto, que sería necesario. Van a pedir a la Secretaría General un informe que dictamine si el desestimiento está hecho conforme a derecho y si no es así pedirán responsabilidades al alcalde.

Los socialistas se preguntan qué cambió desde las 14:10 horas del jueves 11 de enero a la mañana del viernes 12 para que Polanco diera marcha atrás en una resolución que él mismo había votado favorablemente, sobre todo cuando no existía motivo para ello ya que el reparo de intervención era el mismo que ya se conocía en la Junta de Gobierno y existía un informe favorable del Secretario General. Una vez han tenido acceso al expediente han podido comprobar cómo no existe la desestimación por escrito, algo que debería haber sido obligatorio por parte del alcalde. El PSOE considera que no existe causa jurídica ni legal para dejar prescribir el concurso.