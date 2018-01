Sorbo de baloncesto europeo antes de la Copa de la Reina

A dos días de que comience la Copa de la Reina de baloncesto femenino en Zaragoza, Perfumerías Avenida recibe en Salamanca a otro de los equipos punteros de la competición, el Fenerbahce.

El deseo de las profesionales del club es conseguir el triunfo en los tres partidos que restan en esta competición para poder acceder a la siguiente fase de la Euroliga, algo que, de no producirse, no sería nada traumático puesto que la competición de la Eurocup gusta, y mucho, en el seno del club y de la afición, tal y como ya ha detallado la Cadena SER. No obstante, el Fenerbahce llega a Salamanca con el objetivo de conseguir la victoria, lo que le daría más opciones de conseguir el primer puesto del grupo B.

De cara al partido de esta noche, todas las jugadoras salvo D' Andra Moss están disponibles para Miguel Ángel Ortega, después de los distintos problemas físicos sufridos por algunas de ellas en las últimas semanas, aunque la gripe sigue acechando a la plantilla azulona.

Tras este partido, que mirará de reojo al Montpellier- Famila Schio, el equipo viajará mañana a Zaragoza para comenzar a ejercitarse de cara a la Copa de la Reina y la semifinal del torneo, que llegará el sábado a las 12h00 (desde las 11h30 en directo en la SER) frente a un equipo que, aún, no está definido, puesto que el viernes se disputan las eliminatorias del torneo.